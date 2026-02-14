Metro Exodus отмечает 7-летие: 4A Games благодарит игроков тёплым посланием

Прошло семь лет со дня выхода Metro Exodus — студия 4A Games отметила эту годовщину тёплым обращением к сообществу. Разработчики отметили, что символично — игра вышла примерно ко Дню святого Валентина, и назвали Metro Exodus «истинным посланием любви к нашим игрокам».
В коротком заявлении команда поблагодарила фанатов за неизменную поддержку на протяжении всех этих лет и эмоционально подписалась: «With love, 4A Games Team ».
Это небольшое юбилейное сообщение подчёркивает благодарность студии аудитории и демонстрирует тёплую связь разработчиков с сообществом Metro. Фанатов и новых игроков приглашают вспомнить важные моменты, связанные с игрой, и поделиться воспоминаниями по случаю этой даты.
Ещё бы игра была хорошей
// Lucius Sulla
Пора уже сиквел показать
А сначала слились из Steam
Не могу назвать себя поклонником серии, но учитывая отсутствие сюжетных шутеров, то я бы поиграл в новую часть. Точно будет лучше, чем новый ФАрКрАй, но похуже Фольфика, скорей всего. Если вспоминать про жанр последних лет. Сталкер 2- настолько плох, что даже голод по подобному жанру не заставил меня пройти игру от "чехов". Некоторые считают DOOM сюжетным шутером, но- это тупой отстрел беспомощных монстров без сюжета. А Владик слишком дешевое и нишевое дерьмо.
Эх, купил бы Исходус, будь он доступен в Стиме. Отличная игра.