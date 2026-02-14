Metro Exodus отмечает 7-летие: 4A Games благодарит игроков тёплым посланием

Прошло семь лет со дня выхода Metro Exodus — студия 4A Games отметила эту годовщину тёплым обращением к сообществу. Разработчики отметили, что символично — игра вышла примерно ко Дню святого Валентина, и назвали Metro Exodus «истинным посланием любви к нашим игрокам».

В коротком заявлении команда поблагодарила фанатов за неизменную поддержку на протяжении всех этих лет и эмоционально подписалась: «With love, 4A Games Team ».

Это небольшое юбилейное сообщение подчёркивает благодарность студии аудитории и демонстрирует тёплую связь разработчиков с сообществом Metro. Фанатов и новых игроков приглашают вспомнить важные моменты, связанные с игрой, и поделиться воспоминаниями по случаю этой даты.