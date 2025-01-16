Metro: Exodus вошла в 20-ку самых продаваемых игр на территории Европы в 2024 году

Metro Exodus от украинских разработчиков из 4A Games удалось ворваться в топ-20 самых продаваемых игр в Европе по итогам 2024 года. Информацией поделился бывший главный редактор Gamesindustry.biz Кристофер Дринг (Christopher Dring) в своей итоговой статье для VGC о состоянии игровой индустрии в Европе в прошлом году.

Впрочем, конкретных цифр по продажам игр он не назвал, зато назвал 20 самых продаваемых игр прошлого года в Европе. Что неудивительно, на вершине рейтинга расположились EA Sprots FC и Call of Duty. А вот присутствие в нем Metro Exodus может удивить, хотя на эту игру регулярно предоставляются довольно большие скидки в 80-90 %, что может повлиять на ее позитивную динамику продаж.

Самые продаваемые игры на территории Европы в 2024 году:

Спойлер

EA Sports FC 25 (EA)

Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard)

EA Sports FC 24 (EA)

Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

Hogwarts Legacy (Warner Bros)

Helldivers 2 (Sony)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

The Crew 2 (Ubisoft)

It Takes Two (EA)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

Elden Ring (Bandai Namco)

Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)

Dragon Ball: Sparking! Zero (Bandai Namco)

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Focus)

Need for Speed: Heat (EA)

Super Mario Bros Wonder (Nintendo)

Super Mario Party Jamboree (Nintendo)

Fallout 4 (Bethesda)

Metro Exodus (Plaion)

В целом Кристофер Дринг отметил, что в 2024 году в сравнении с 2023 годом совокупный объем продаж игр в Европе вырос на 1% и составил 188,1 млн проданных копий. Он также отметил, что спрос на цифровые копии вырос на 15%, тогда как на физические упал на 22%.