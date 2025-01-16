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Metro Exodus 15.02.2019
Экшен, Шутер, Выживание, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
8.9 7 042 оценки

Metro: Exodus вошла в 20-ку самых продаваемых игр на территории Европы в 2024 году

Gruz_
Новости

Metro Exodus от украинских разработчиков из 4A Games удалось ворваться в топ-20 самых продаваемых игр в Европе по итогам 2024 года. Информацией поделился бывший главный редактор Gamesindustry.biz Кристофер Дринг (Christopher Dring) в своей итоговой статье для VGC о состоянии игровой индустрии в Европе в прошлом году.

Впрочем, конкретных цифр по продажам игр он не назвал, зато назвал 20 самых продаваемых игр прошлого года в Европе. Что неудивительно, на вершине рейтинга расположились EA Sprots FC и Call of Duty. А вот присутствие в нем Metro Exodus может удивить, хотя на эту игру регулярно предоставляются довольно большие скидки в 80-90 %, что может повлиять на ее позитивную динамику продаж.

Самые продаваемые игры на территории Европы в 2024 году:

Спойлер
  • EA Sports FC 25 (EA)
  • Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard)
  • EA Sports FC 24 (EA)
  • Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
  • Hogwarts Legacy (Warner Bros)
  • Helldivers 2 (Sony)
  • Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
  • The Crew 2 (Ubisoft)
  • It Takes Two (EA)
  • Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)
  • Elden Ring (Bandai Namco)
  • Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)
  • Dragon Ball: Sparking! Zero (Bandai Namco)
  • Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft)
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Focus)
  • Need for Speed: Heat (EA)
  • Super Mario Bros Wonder (Nintendo)
  • Super Mario Party Jamboree (Nintendo)
  • Fallout 4 (Bethesda)
  • Metro Exodus (Plaion)

В целом Кристофер Дринг отметил, что в 2024 году в сравнении с 2023 годом совокупный объем продаж игр в Европе вырос на 1% и составил 188,1 млн проданных копий. Он также отметил, что спрос на цифровые копии вырос на 15%, тогда как на физические упал на 22%.

0
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Big and Fat

Еще бы. Там вроде как 90% скидка была.

3
алексей8888

Заслуженно!

3
MrDork

Очень реиграбельная атмосферная игра.

2
Lvinomord

Отличая игра.Прошёл раза 2 наверное.1 длс неплохо так вписалось в основную игру.Последняя сцена вообще бомба.А вот 2 ДЛС про Сэма,кроме отдельных моментов не очень...

2
ZAUSA

А где новость по каждой игре отдельно, а? А лучше по каждой из ТОП100...

2
SoggyOrrinthal

Вчера я прошёл игру и все дополнения. Это действительно отличная игра!

2
My life is a game

Когда там уже 4 часть :(

0
K0t Felix

Мож в этом году анонс будет

0
tvorog8088

Мальтийская студия давно, ещё с 2014 года.

0
Deacon St John

нехилые результаты. уже к 15 лямам продаж наверное подошли. 2 года назад читал про 10

0
r23dom

The Crew 2 продалась лучше чем елден ринг? афигеть

0
Лидер Z

Гта везде в топе

0
Wolfenstein

а где же инди кал который все так восхваляют ? удивительно но почему то все предпочитают старье брать а не инди ущербство… надо же

-3
Brock_Harrison

Инди кал на то он и кал что к нему никто прикасатся не хочет.

-2
вупсич пупсич

Самая конченная часть по лору, похоронили серию в лучших традициях игры престолов.

Как отдельная игра ну норм.

-3
MadPyramus

Начали делать по книге, а потом такие

0
agula98

Самая худшая часть серии, убогий открытый мир где абсолютно непонятный геймдизайн и куда нужно идти все убил

-11
Agentdead

Конечно! 4 класса образования и не к таким проблемам в жизни могут привести.

2