Metro: Exodus вошла в 20-ку самых продаваемых игр на территории Европы в 2024 году

Metro Exodus от украинских разработчиков из 4A Games удалось ворваться в топ-20 самых продаваемых игр в Европе по итогам 2024 года. Информацией поделился бывший главный редактор Gamesindustry.biz Кристофер Дринг (Christopher Dring) в своей итоговой статье для VGC о состоянии игровой индустрии в Европе в прошлом году.
Впрочем, конкретных цифр по продажам игр он не назвал, зато назвал 20 самых продаваемых игр прошлого года в Европе. Что неудивительно, на вершине рейтинга расположились EA Sprots FC и Call of Duty. А вот присутствие в нем Metro Exodus может удивить, хотя на эту игру регулярно предоставляются довольно большие скидки в 80-90 %, что может повлиять на ее позитивную динамику продаж.
Самые продаваемые игры на территории Европы в 2024 году:
- EA Sports FC 25 (EA)
- Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard)
- EA Sports FC 24 (EA)
- Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
- Hogwarts Legacy (Warner Bros)
- Helldivers 2 (Sony)
- Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
- The Crew 2 (Ubisoft)
- It Takes Two (EA)
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)
- Elden Ring (Bandai Namco)
- Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)
- Dragon Ball: Sparking! Zero (Bandai Namco)
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft)
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Focus)
- Need for Speed: Heat (EA)
- Super Mario Bros Wonder (Nintendo)
- Super Mario Party Jamboree (Nintendo)
- Fallout 4 (Bethesda)
- Metro Exodus (Plaion)
В целом Кристофер Дринг отметил, что в 2024 году в сравнении с 2023 годом совокупный объем продаж игр в Европе вырос на 1% и составил 188,1 млн проданных копий. Он также отметил, что спрос на цифровые копии вырос на 15%, тогда как на физические упал на 22%.
Еще бы. Там вроде как 90% скидка была.
Заслуженно!
Очень реиграбельная атмосферная игра.
Отличая игра.Прошёл раза 2 наверное.1 длс неплохо так вписалось в основную игру.Последняя сцена вообще бомба.А вот 2 ДЛС про Сэма,кроме отдельных моментов не очень...
А где новость по каждой игре отдельно, а? А лучше по каждой из ТОП100...
Вчера я прошёл игру и все дополнения. Это действительно отличная игра!
Когда там уже 4 часть :(
Мож в этом году анонс будет
Мальтийская студия давно, ещё с 2014 года.
нехилые результаты. уже к 15 лямам продаж наверное подошли. 2 года назад читал про 10
The Crew 2 продалась лучше чем елден ринг? афигеть
Гта везде в топе
а где же инди кал который все так восхваляют ? удивительно но почему то все предпочитают старье брать а не инди ущербство… надо же
Инди кал на то он и кал что к нему никто прикасатся не хочет.
Самая конченная часть по лору, похоронили серию в лучших традициях игры престолов.
Как отдельная игра ну норм.
Начали делать по книге, а потом такие
Самая худшая часть серии, убогий открытый мир где абсолютно непонятный геймдизайн и куда нужно идти все убил
Конечно! 4 класса образования и не к таким проблемам в жизни могут привести.