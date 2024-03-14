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Metro Exodus 15.02.2019
Экшен, Шутер, Выживание, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
8.8 5 689 оценок

Metro Exodus: Вышел второй трейлер "Metro Проводник"

3 GAME STUDIO
Новости

Вышел второй трейлер «Metro: Проводник Exodus», который переносит первую сюжетную модификацию под названием Проводник на рельсы официального SDK «Metro: Exodus».

Разработчик из «3 Game Studio» обещает релиз уже 24 мая 2024 года.

Краткий Сюжет мода.

"Проводник" повествует о захватывающих историях двух главных персонажей - торговца с Ганзы и опытного сталкера С Проспекта Мира. Главный герой вынужден стать проводником и протянуть руку помощи Торговца с Ганзы. С самого начала их путь на станцию Новослободская превращается в серию эпических сражений, встреч с чудовищами и опасных врагов, захватывающих путешествий по подземному миру. Все решения игрока будут иметь влияние на сюжет и конечный исход истории.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
DrAgon_steel

Отличный трейлер - ходил, ходил, ходил, пришёл...

2
алексей 2903

Трейлер ни о чем.бродилка какая то

1
Кей Овальд

Почему всё время нифига не видно? А что бы дизайнеры локаций были не нужны.

0
Nell_0071

Ооо, топ. Раньше сталкера 2 выйдет. Вот это просто топ 🥰🥰🥰

-2
Jarvis666

Да какой топ, ты трейлер смотрел? Чел просто ходит под тревожную музыку, среди развалин. Ни одной катсцены, ни одного диалога))

6