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Metro Exodus 15.02.2019
8.7 4 482 оценки

На Gamescom 2023 может быть анонсировано продолжение Metro Exodus

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Gutsz
Новости

Последняя часть знаменитой постапокалиптичной серии Metro от 4A Games вышла больше четырех лет назад на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Довольно продолжительный период времени авторы франшизы хранили молчание и не посещали крупных игровых мероприятий, но всё изменится уже этим августом. Студия 4A Games официально заявлена как участник Gamescom 2023, а это значит, есть реальные шансы получить анонс прямого продолжения Metro Exodus.

Как сообщается, 4A Games посетит выставку Gamescom в этом году, которая пройдет в Кельне с 23 по 27 августа. Организаторы мероприятия выделили студии отдельный стенд среди других крупных команд разработчиков, поэтому вряд ли создатели серии Metro приедут на выставку без анонсов. Ожидается, что в первый день выставки на Opening Night Live будет представлено продолжение Metro Exodus. Ранее об анонсе новой части Metro уже в этом году сообщал авторитетный инсайдер Том Хендерсон. Gamescom 2023 будет идеальной площадкой для объявления такого уровня, поэтому шанс увидеть официальные новости о новой игре крайне велик.

Напомним, шутер Metro Exodus вышел в 2019 году и разошелся тиражом 8,5 миллиона проданных копий. За все время существования игры проект успел привлечь внимание более 10 миллионов геймеров по всему миру, поэтому выход продолжения лишь вопрос времени.

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38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
User_200

Metro exodus получилось хорошей игрой, красивая графика, звуки стрельбы визуально, хорошо выглядит все. Интересно какой будет следующая локация или место действие.

16
warp 37

Главное, чтобы убожества, вроде Каспия, не было в продолжении. Как бы мне не нравился Exodus, но Каспий портит всю игру.

1
RickeyIMBA warp 37

каспий норм, но лучше бы он был короче часа на 2

1
SoRaS3

Где Метро, а где Глуховский..

1
Игорилла warp 37

Каспий во👍👍👍уровень. Длинный немного, но в целом во👍👍👍Мне там нравится музыка 👍👍👍

0
MiracetteNytten

За исключением озвучки и анимации персонажей. Это получилось полным г.

0
Gudlakava

А прикиньте сделают Метро , про метро в Лос-Анджелесе или Ньй-Йорке. там-же разработчики Украинцы вроде. не гоже им про Россию выпускать нынче игры

3
Scorpion_GamePlay

Ой приятная новость, эти ребята делают игры для геймеров. Молодцы

2
Pop Egor90

Ох и будет там политоты и русофобии

2
Saint01

верно подмечено.
в целом политика только портит индустрию развлечений

0
Mandalordek

У них ещё пару проектов в разработке может быть их там и покажут

0
AScorp1866649

Надеюсь, действительно анонсируют. Exodus сильная игра, да и вся серия. Такие игры стоят того, чтобы ждать...

0
-zotik-

Экзодус мусор как игра. Кроме тех моментов где тебя ограничивают в пространстве. Тот же поезд это лучшее что есть в игре. А как выкидывают в "открытый мир" это просто хрень.

-13
neeXXXT

Шикарная игра по атмосфере и визуалу, который год жду продолжения!

0
kolinmah

Вся эта гоп-команда в Америку же уплыла. Ждём новой локации Калифорния)

0
StrelitziaReg

Будет или метро или новый проект или то и другое , по новому проекту могу сказать что там будут инопланитянские джунгли , скриньте.

0
Pravdarub

Пусть пилят. Разрешаю.

0
User_200

Может небольшой тизер покажут на следующей Е3

-1
MeduzaRUS

Ждёмс

-1
Rаyden

Будет забавно, если представят что-то по типу Редфолла или Дейзи - какой-нибудь Метро онлайн. Выживач/королевская битва с донатом.

-2
-zotik-
0
reygun198

Вспомнился Survarium🤮

0
SubaruBrzDream

гоооодно,ждем!

-2
warp 37

Отлично. Но боюсь, что на ПК опять на год позже выйдет, учитывая, что издатель - Deep Silver.

-4
Punisher1

Всмысле позже она одновременно вышла

4
warp 37 Punisher1

Год эксклюзивности в EGS я имел в виду.

-3
Niko71790 warp 37

так это не на ПК тогда, это стим

3
RickeyIMBA

щас бы из-за лаунчера год игру ждать, никогда таких не понимал, выйдет гта 6 в егс все побегут ее брать там особенно если будет денува

4
User_200 RickeyIMBA

Gta 5 не была denuvo

2