На Gamescom 2023 может быть анонсировано продолжение Metro Exodus

Последняя часть знаменитой постапокалиптичной серии Metro от 4A Games вышла больше четырех лет назад на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Довольно продолжительный период времени авторы франшизы хранили молчание и не посещали крупных игровых мероприятий, но всё изменится уже этим августом. Студия 4A Games официально заявлена как участник Gamescom 2023, а это значит, есть реальные шансы получить анонс прямого продолжения Metro Exodus.
Как сообщается, 4A Games посетит выставку Gamescom в этом году, которая пройдет в Кельне с 23 по 27 августа. Организаторы мероприятия выделили студии отдельный стенд среди других крупных команд разработчиков, поэтому вряд ли создатели серии Metro приедут на выставку без анонсов. Ожидается, что в первый день выставки на Opening Night Live будет представлено продолжение Metro Exodus. Ранее об анонсе новой части Metro уже в этом году сообщал авторитетный инсайдер Том Хендерсон. Gamescom 2023 будет идеальной площадкой для объявления такого уровня, поэтому шанс увидеть официальные новости о новой игре крайне велик.
Напомним, шутер Metro Exodus вышел в 2019 году и разошелся тиражом 8,5 миллиона проданных копий. За все время существования игры проект успел привлечь внимание более 10 миллионов геймеров по всему миру, поэтому выход продолжения лишь вопрос времени.
Metro exodus получилось хорошей игрой, красивая графика, звуки стрельбы визуально, хорошо выглядит все. Интересно какой будет следующая локация или место действие.
Главное, чтобы убожества, вроде Каспия, не было в продолжении. Как бы мне не нравился Exodus, но Каспий портит всю игру.
каспий норм, но лучше бы он был короче часа на 2
Где Метро, а где Глуховский..
Каспий во👍👍👍уровень. Длинный немного, но в целом во👍👍👍Мне там нравится музыка 👍👍👍
За исключением озвучки и анимации персонажей. Это получилось полным г.
А прикиньте сделают Метро , про метро в Лос-Анджелесе или Ньй-Йорке. там-же разработчики Украинцы вроде. не гоже им про Россию выпускать нынче игры
Ой приятная новость, эти ребята делают игры для геймеров. Молодцы
Ох и будет там политоты и русофобии
верно подмечено.
в целом политика только портит индустрию развлечений
У них ещё пару проектов в разработке может быть их там и покажут
Надеюсь, действительно анонсируют. Exodus сильная игра, да и вся серия. Такие игры стоят того, чтобы ждать...
Экзодус мусор как игра. Кроме тех моментов где тебя ограничивают в пространстве. Тот же поезд это лучшее что есть в игре. А как выкидывают в "открытый мир" это просто хрень.
Шикарная игра по атмосфере и визуалу, который год жду продолжения!
Вся эта гоп-команда в Америку же уплыла. Ждём новой локации Калифорния)
Будет или метро или новый проект или то и другое , по новому проекту могу сказать что там будут инопланитянские джунгли , скриньте.
Пусть пилят. Разрешаю.
Может небольшой тизер покажут на следующей Е3
Ждёмс
Будет забавно, если представят что-то по типу Редфолла или Дейзи - какой-нибудь Метро онлайн. Выживач/королевская битва с донатом.
Вспомнился Survarium🤮
гоооодно,ждем!
Отлично. Но боюсь, что на ПК опять на год позже выйдет, учитывая, что издатель - Deep Silver.
Всмысле позже она одновременно вышла
Год эксклюзивности в EGS я имел в виду.
так это не на ПК тогда, это стим
щас бы из-за лаунчера год игру ждать, никогда таких не понимал, выйдет гта 6 в егс все побегут ее брать там особенно если будет денува
Gta 5 не была denuvo