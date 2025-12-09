ЧАТ ИГРЫ
Metro Exodus 15.02.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
9 8 237 оценок

Погрузитесь в постапокалиптический мир: в Steam стартовала распродажа игр серии Metro со скидками до 90%

Gruz_ Gruz_

Если вам давно хотели сыграть в одну из игр франшизы Metro, тогда это прекрасная возможность: вся знаменитая серия шутеров от студии 4A Games доступна с большими скидками (до 90%) в сервисе Steam.

Скидки получили не только все основные части, но и Metro Awakening, являющаяся спин-оффом франшизы и приквелом к ​​Metro 2033. Кроме того, скидки распространяются и на все DLC к играм франшизы, что позволит вам обновить свою коллекцию по выгодной цене.

Для тех, кто не может выбрать, какую игру приобрести, рекомендуется взять полную трилогию в составе Metro Saga Bundle со скидкой 87%, куда входят следующие игры:

Более подробную информацию можно найти на странице франшизы Metro в Steam. Распродажа продлится до 18 декабря.

32
8
Комментарии:  8
Енот Херсонский

Нужно указывать, в каком регионе стартовала распродажа!)

18
UndisturbedDelbert

По факту во

7
UndisturbedDelbert UndisturbedDelbert

Всех!

8
Святой Джо

Ну, пегач трафффик гонит, главное чтобы лох шел на нерест, то есть читали заголовки и комментили, так что можно указавать, но зачем?

5
Леший3

да все уж прошли по 100000 раз 😂

2
Barred

Купил бы, но недоступно. Другой акк лень создавать.

2
thepost

Может, на The Game Awards 2025 разработчики анонсируют новую часть Metro?

1
ЧикаПанаЧикаТана

Можно,но не нужно

2