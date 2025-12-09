Погрузитесь в постапокалиптический мир: в Steam стартовала распродажа игр серии Metro со скидками до 90%

Если вам давно хотели сыграть в одну из игр франшизы Metro, тогда это прекрасная возможность: вся знаменитая серия шутеров от студии 4A Games доступна с большими скидками (до 90%) в сервисе Steam.
Скидки получили не только все основные части, но и Metro Awakening, являющаяся спин-оффом франшизы и приквелом к Metro 2033. Кроме того, скидки распространяются и на все DLC к играм франшизы, что позволит вам обновить свою коллекцию по выгодной цене.
Для тех, кто не может выбрать, какую игру приобрести, рекомендуется взять полную трилогию в составе Metro Saga Bundle со скидкой 87%, куда входят следующие игры:
- Metro 2033 Redux
- Metro Last Light Redux
- Metro Exodus Gold Edition
Более подробную информацию можно найти на странице франшизы Metro в Steam. Распродажа продлится до 18 декабря.
Нужно указывать, в каком регионе стартовала распродажа!)
По факту во
Всех!
Ну, пегач трафффик гонит, главное чтобы лох шел на нерест, то есть читали заголовки и комментили, так что можно указавать, но зачем?
да все уж прошли по 100000 раз 😂
Купил бы, но недоступно. Другой акк лень создавать.
Может, на The Game Awards 2025 разработчики анонсируют новую часть Metro?
Можно,но не нужно