Погрузитесь в постапокалиптический мир: в Steam стартовала распродажа игр серии Metro со скидками до 90%

Если вам давно хотели сыграть в одну из игр франшизы Metro, тогда это прекрасная возможность: вся знаменитая серия шутеров от студии 4A Games доступна с большими скидками (до 90%) в сервисе Steam.

Скидки получили не только все основные части, но и Metro Awakening, являющаяся спин-оффом франшизы и приквелом к ​​Metro 2033. Кроме того, скидки распространяются и на все DLC к играм франшизы, что позволит вам обновить свою коллекцию по выгодной цене.

Для тех, кто не может выбрать, какую игру приобрести, рекомендуется взять полную трилогию в составе Metro Saga Bundle со скидкой 87%, куда входят следующие игры:

Более подробную информацию можно найти на странице франшизы Metro в Steam. Распродажа продлится до 18 декабря.