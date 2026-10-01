Продажи серии Metro достигли 50 миллионов копий

Студия 4A Games сообщила, что серия Metro, включающая Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus, достигла важной вехи: объем продаж превысил 50 миллионов копий.

Джон Блох, исполнительный продюсер студии 4A Games, заявил:

Последние два десятилетия стали для нас невероятным путём; мы невероятно гордимся достижениями нашей команды и глубоко признательны игрокам, которые вместе с нами прошли через эти туннели. Наше сообщество поддерживало нас с самого начала. Каждое наше достижение — это в такой же мере и их заслуга. Мы сочли, что выпуск обновления Metro Redux для консолей нового поколения — и предоставление его фанатам бесплатно, как мы уже делали с Metro Exodus, — станет отличным способом и дальше выражать нашу благодарность.

Следующим проектом станет Metro 2039; его выход запланирован на 4 февраля 2027 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.