ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metro Exodus 15.02.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
9 8 637 оценок

Разработчики из 3 Game Studio тизернули "Проводник на исходе" в запакованном виде - прощайте, 75 ГБ и танцы с бубном

3 GAME STUDIO 3 GAME STUDIO

Команда 3 Game Studio официально представила тизер своего амбициозного переосмысления культового мода «Метро 2033: Проводник». Главная новость для фанатов — проект наконец-то полностью собран и упакован на базе слитого Exodus SDK. Раньше для запуска ранних версий игрокам приходилось качать колоссальные 75 ГБ данных, куда входил сам тяжелый инструментарий разработки, а затем вручную возиться с файлами. Теперь все эти мучения в прошлом. Релиз готового продукта запланирован на 27 мая 2027 года.

Что изменилось в новой сборке «Проводника на исходе»

  • Никаких танцев с бубном: Проект перешел в формат «скачал и играй». Игрокам больше не нужно самостоятельно распаковывать архивы движка, прописывать пути в консоли и разбираться в инженерном софте 4A Games.
  • Сжатие и оптимизация: Предыдущие сборки весили под 75 ГБ из-за мусора и несжатых ассетов самого слитого SDK. Запакованная версия избавилась от лишнего кода, став гораздо компактнее и дружелюбнее к жестким дискам.
  • Всё включено: Модмейкеры подтвердили, что в билд уже вшита финальная кастомная озвучка, все квесты и графические улучшения. Переосмысление готово с контентной точки зрения.
  • Зачем это было нужно: Упаковка мода в единый архив на базе слитого софта решает проблему вылетов и несовместимости. Авторы получили стабильную игру, которую теперь нужно лишь отполировать до 27 мая 2027 года.

Источник
14
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
IY1982

"не каких СДК")) Я надеюсь их компетентность в создании мода куда выше их уровня неграмотности

5
Tiona

Правильно — «никаких».

Слово «никаких» пишется слитно, так как это отрицательное местоимение в родительном падеже множественного числа (от «никакой»).

Примеры употребления:

У меня нет никаких сомнений.

Он не получил никаких предупреждений.

В комнате не было никаких следов присутствия посторонних.

«Не каких» — ошибочный вариант написания.

ДВЕ ошибки в одном слове...это ПОЗОР..

1