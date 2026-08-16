Разработчики из 3 Game Studio тизернули "Проводник на исходе" в запакованном виде - прощайте, 75 ГБ и танцы с бубном

Команда 3 Game Studio официально представила тизер своего амбициозного переосмысления культового мода «Метро 2033: Проводник». Главная новость для фанатов — проект наконец-то полностью собран и упакован на базе слитого Exodus SDK. Раньше для запуска ранних версий игрокам приходилось качать колоссальные 75 ГБ данных, куда входил сам тяжелый инструментарий разработки, а затем вручную возиться с файлами. Теперь все эти мучения в прошлом. Релиз готового продукта запланирован на 27 мая 2027 года.



Что изменилось в новой сборке «Проводника на исходе»

Никаких танцев с бубном: Проект перешел в формат «скачал и играй». Игрокам больше не нужно самостоятельно распаковывать архивы движка, прописывать пути в консоли и разбираться в инженерном софте 4A Games.

Проект перешел в формат «скачал и играй». Игрокам больше не нужно самостоятельно распаковывать архивы движка, прописывать пути в консоли и разбираться в инженерном софте 4A Games. Сжатие и оптимизация: Предыдущие сборки весили под 75 ГБ из-за мусора и несжатых ассетов самого слитого SDK. Запакованная версия избавилась от лишнего кода, став гораздо компактнее и дружелюбнее к жестким дискам.

Предыдущие сборки весили под 75 ГБ из-за мусора и несжатых ассетов самого слитого SDK. Запакованная версия избавилась от лишнего кода, став гораздо компактнее и дружелюбнее к жестким дискам. Всё включено: Модмейкеры подтвердили, что в билд уже вшита финальная кастомная озвучка, все квесты и графические улучшения. Переосмысление готово с контентной точки зрения.

Модмейкеры подтвердили, что в билд уже вшита финальная кастомная озвучка, все квесты и графические улучшения. Переосмысление готово с контентной точки зрения. Зачем это было нужно: Упаковка мода в единый архив на базе слитого софта решает проблему вылетов и несовместимости. Авторы получили стабильную игру, которую теперь нужно лишь отполировать до 27 мая 2027 года.



