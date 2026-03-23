Сибирь, мороз и надежда: новые подробности разработки мода "Метро: Судьбе вопреки"

Команда ONEMANTEAM продолжает делиться успехами в создании своего амбициозного проекта — сюжетной модификации «Метро: Судьбе вопреки» на базе Metro Exodus.



В центре истории окажется совершенно новый герой. Его ждет суровое и опасное путешествие по просторам заснеженной Сибири. Ставки в этом походе максимально высоки: герою предстоит пройти через радиационный ад и столкнуться с неизведанными угрозами ради спасения самого дорогого — своей дочери.

Разработчики сообщают, что работа над проектом идет полным ходом, и делятся свежей подборкой материалов, демонстрирующих атмосферу будущей игры. Релиз «Судьбе вопреки» намечен на 2026 год.