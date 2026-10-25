Состоялся релиз мода Metro Exodus The Guide

Сегодня, 25.10.26 вышла версия сюжетной модификации "Метро: Проводник" на платформе Metro: Exodus. Первая версия данной модификации на основе оригинала Metro 2033 вышла ещё 6 лет назад, в то время как данный проект является неким её дополнением и переосмыслением. Сохраняя оригинальный сюжет мода, он привносит свойственную Metro: Exodus графику, а также некоторые изменения по части контента. Модификация короткометражная и, в отличие от оригинала, более ориентирована на хардкор.

Раньше вам приходилось придумывать всякие способы что-бы поиграть в моды. Никаких слов, теперь вам достаточно скачать билд, и наслаждайтесь (Мод не требует Скаченный SDK и сам Exodus)