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Metro Exodus 15.02.2019
Экшен, Шутер, Выживание, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
8.9 5 981 оценка

Трейлер к релизу порта модификации "Метро проводник" для Metro Exodus

3 GAME STUDIO
Новости

Представляем вашему вниманию релизный тизер порта «Метро: Проводник Exodus», который можно будет скачать с нашего Telegram-канала.

Там же будет находиться инструкция по установке, а вес порта на данный момент составляет "75 ГБ". Также стоит отметить, что из-за технических особенностей тизер может выглядеть несколько заторможенным, но это не отразится на финальной версии игры.

Релиз «Метро: Проводник Exodus» ожидается в ближайшее время, как только будут загружены все 42 архива с файлами игры.

Сюжет «Проводника» разворачивается вокруг двух главных героев — торговца с Ганзы и опытного сталкера с Проспекта Мира. По воле обстоятельств главный герой становится проводником для торговца, и их путь на станцию Новослободская превращается в опасное приключение. Игрокам предстоит сражаться с чудовищами и врагами, исследовать подземный мир Метро и принимать решения, влияющие на развитие сюжета и концовку истории.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
saa0891

Жаль что по этой серии нет и доли процента такого модостроение как по сталкеру, как бы хотелось что бы запили огромные локации в метро что бы можно было их исследовать и опасными прогулками по какому нибудь городу.

1
Без негатива
доли процента такого модостроение как по сталкеру

Метро и без кринжового васянства будет жить

-2
Гемор

сталкер это кал, калька с метра жалкая, а метро и без модов можно проходить многократно

-3
saa0891 Без негатива

Если ты не в теме зачем писать чушь,там тонна интересных глобальных модов со своим сюжетом, интересными квестами, новыми интересными механиками и оригинальными особенностями, улучшенным ИИ и A-Life, я уж не говорю про то что мододелы пересобрали движок и исправили тонны косяков GSC.

2
saa0891 Гемор

Кал у тебя в голове иного объяснения твое бреда даже сложно придумать, в метро даже близко нет всех тех геймплейных особенностей которые есть с сталкере, про шутерную механику я дже не говорю..Ну и по поводу повторного прохождения, да можно пройти много раз если игра интересная но ни чего нового ты уже не получишь так как игра изучена в доль и по перёк.

1
Denn378

Согласен по Сталкеру,новые моды выходят постоянно и круглый год,не все хорошие конечно,но из последних что играл,Трусталкер мне оч понравился,а по Метро хороших модов,можно сказать вообще нету.

1
Fedmoped

Нравиться мне серия метро, но... ничего не понял. Что это? Мод? Самостоятельный продукт? Оригинал нужен?

0
Punisher1

Это сюжетный мод на основе движка исхода изначально его делали на базе движка оригинала 2033 позже на базе redux и сейчас когда вышел инструментарий от исхода перевели на него и вот релиз

-1
GraF68ru

музон как будто сейчас будет дум или как минимум колда, в итоге больше половины трейлера персонаж ходит и бегает.

0
Denn378

Скоро анонсируют новую часть Метро,интересно в каких локациях,будет происходить место действия,и о чем будет новая история.

0
K0t Felix

Нужно летних конференций дождаться

0
Born to play

Глуховский инагент,жаль.

0
Brock_Harrison

интересно сколько русофобии будет у данного мода? Метро украинская же игра а там значит русофобии уйма будет.

-5
3 GAME STUDIO

русофобии не будет мод делали русские авторы

2
shurasick876 3 GAME STUDIO

Одно другому не противоречит)

0