Трейлер к релизу порта модификации "Метро проводник" для Metro Exodus

Представляем вашему вниманию релизный тизер порта «Метро: Проводник Exodus», который можно будет скачать с нашего Telegram-канала.
Там же будет находиться инструкция по установке, а вес порта на данный момент составляет "75 ГБ". Также стоит отметить, что из-за технических особенностей тизер может выглядеть несколько заторможенным, но это не отразится на финальной версии игры.
Релиз «Метро: Проводник Exodus» ожидается в ближайшее время, как только будут загружены все 42 архива с файлами игры.
Сюжет «Проводника» разворачивается вокруг двух главных героев — торговца с Ганзы и опытного сталкера с Проспекта Мира. По воле обстоятельств главный герой становится проводником для торговца, и их путь на станцию Новослободская превращается в опасное приключение. Игрокам предстоит сражаться с чудовищами и врагами, исследовать подземный мир Метро и принимать решения, влияющие на развитие сюжета и концовку истории.
Жаль что по этой серии нет и доли процента такого модостроение как по сталкеру, как бы хотелось что бы запили огромные локации в метро что бы можно было их исследовать и опасными прогулками по какому нибудь городу.
Метро и без кринжового васянства будет жить
сталкер это кал, калька с метра жалкая, а метро и без модов можно проходить многократно
Если ты не в теме зачем писать чушь,там тонна интересных глобальных модов со своим сюжетом, интересными квестами, новыми интересными механиками и оригинальными особенностями, улучшенным ИИ и A-Life, я уж не говорю про то что мододелы пересобрали движок и исправили тонны косяков GSC.
Кал у тебя в голове иного объяснения твое бреда даже сложно придумать, в метро даже близко нет всех тех геймплейных особенностей которые есть с сталкере, про шутерную механику я дже не говорю..Ну и по поводу повторного прохождения, да можно пройти много раз если игра интересная но ни чего нового ты уже не получишь так как игра изучена в доль и по перёк.
Согласен по Сталкеру,новые моды выходят постоянно и круглый год,не все хорошие конечно,но из последних что играл,Трусталкер мне оч понравился,а по Метро хороших модов,можно сказать вообще нету.
Нравиться мне серия метро, но... ничего не понял. Что это? Мод? Самостоятельный продукт? Оригинал нужен?
Это сюжетный мод на основе движка исхода изначально его делали на базе движка оригинала 2033 позже на базе redux и сейчас когда вышел инструментарий от исхода перевели на него и вот релиз
музон как будто сейчас будет дум или как минимум колда, в итоге больше половины трейлера персонаж ходит и бегает.
Скоро анонсируют новую часть Метро,интересно в каких локациях,будет происходить место действия,и о чем будет новая история.
Нужно летних конференций дождаться
Глуховский инагент,жаль.
интересно сколько русофобии будет у данного мода? Метро украинская же игра а там значит русофобии уйма будет.
русофобии не будет мод делали русские авторы
Одно другому не противоречит)