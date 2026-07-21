В сеть были выложены билды отменённой модификации "Метро: Наследие" за 2021 и 2024 год

Сегодня в интернет просочился играбельные билды невышедшего мода Метро Наследие, датированный 2021 и 2024 годом. Архивы объемом 54 ГБ были опубликованы в бывшей группе "Green Games Group"

В масштабную утечку вошел полный архив разработки:

Сборка 2024 года — актуальная и вполне играбельная версия мода, которую ранее показывали на выставке AP-PRO Showcase. Сборку удалось запаковать благодаря помощи сторонних специалистов по SDK.

— актуальная и вполне играбельная версия мода, которую ранее показывали на выставке AP-PRO Showcase. Сборку удалось запаковать благодаря помощи сторонних специалистов по SDK. Ранний билд 2021 года — историческая версия, позволяющая оценить, с чего начинался амбициозный проект.

— историческая версия, позволяющая оценить, с чего начинался амбициозный проект. Полный сценарий — текстовые файлы со всем сюжетом, диалогами и квестами «Наследия», раскрывающие финал истории.

— текстовые файлы со всем сюжетом, диалогами и квестами «Наследия», раскрывающие финал истории. Исходники (2020–2023) — полная база ассетов, моделей и текстур, включая наработки параллельного мода «Проводник».

По заявлениям тестировщиков и представителей сообщества METRO: COOPlum, версия 2024 года запускается и стабильно проходима до определенного момента. При этом проект находится в крайне сыром состоянии: оптимизация хромает, а для запуска тяжелых файлов из Облака Mail.ru и Google Drive требуются производительное железо и правильная настройка софта. В ближайшее время авторы обещают выпустить подробный туториал по установке.

Слив материалов ставит точку в истории оригинальной разработки «Наследия», однако открытый доступ к исходникам дает шанс другим энтузиастам подхватить проект и довести его до финальных титров.