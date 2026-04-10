Играбельный билд мода "Метро: Наследие" утек в сеть

Сегодня игровая общественность оказалась взбудоражена невероятной новостью: в интернет просочился играбельный билд новой части культовой серии Metro, датированный 2022 годом. Архивы объемом 130 ГБ были опубликованы Данилой Беркутом, личностью, известной в узких кругах как инсайдер по грядущим проектам Metro, бывший владелец ресурса "Вокруг Билдов Metro 2033" и руководитель команды "Green Games Group", работавшей над нашумевшим модом "Метро: Наследие".
Причиной столь масштабного слива, по словам Беркута, стали напряженные отношения с первым скриптором команды "Green Games Group". Исходный материал игры был передан ему в период, когда их отношения были дружескими. Позднее к разработке "Наследия" присоединился второй скриптер, в то время как первый, по утверждению Беркута, вел нестабильную деятельность, предположительно, под влиянием запрещенных веществ. Постепенно отношения между ними ухудшались, что в итоге привело к информации о попытке продажи первым скриптором мода билда новой части Metro. Беркут, не желая ждать, принял решение обнародовать билд первым, предвидя, что утечка – лишь вопрос времени.
Сейчас игроки имеют возможность скачать и опробовать версию игры, в которой на момент 2022 года главным героем выступал легендарный Хантер из первой части Metro. В дополнение к этому, были также выложены полные исходники SDK для предыдущих игр серии, включая Metro: Last Light Redux и Metro: Exodus, с паролем для распаковки архива.
Что касается модификации "Метро: Наследие", то Данила Беркут, как глава команды, объявил о закрытии проекта и о своем полном уходе из интернета. Причиной такого решения он назвал чувство вины перед сотрудниками студии и, вероятно, опасения преследований со стороны представителей "4A Games".
Сейчас бы скачивать мутные архивы на 130 гб.
Хы-хы-хы
Ранний билд ласт лайта? Знакомые локации
Скриншоты в нынешнее время не пруфы, где источник?
Вот вам и "анонс" новой части)