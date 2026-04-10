Играбельный билд мода "Метро: Наследие" утек в сеть

Сегодня игровая общественность оказалась взбудоражена невероятной новостью: в интернет просочился играбельный билд новой части культовой серии Metro, датированный 2022 годом. Архивы объемом 130 ГБ были опубликованы Данилой Беркутом, личностью, известной в узких кругах как инсайдер по грядущим проектам Metro, бывший владелец ресурса "Вокруг Билдов Metro 2033" и руководитель команды "Green Games Group", работавшей над нашумевшим модом "Метро: Наследие".

Причиной столь масштабного слива, по словам Беркута, стали напряженные отношения с первым скриптором команды "Green Games Group". Исходный материал игры был передан ему в период, когда их отношения были дружескими. Позднее к разработке "Наследия" присоединился второй скриптер, в то время как первый, по утверждению Беркута, вел нестабильную деятельность, предположительно, под влиянием запрещенных веществ. Постепенно отношения между ними ухудшались, что в итоге привело к информации о попытке продажи первым скриптором мода билда новой части Metro. Беркут, не желая ждать, принял решение обнародовать билд первым, предвидя, что утечка – лишь вопрос времени.



Сейчас игроки имеют возможность скачать и опробовать версию игры, в которой на момент 2022 года главным героем выступал легендарный Хантер из первой части Metro. В дополнение к этому, были также выложены полные исходники SDK для предыдущих игр серии, включая Metro: Last Light Redux и Metro: Exodus, с паролем для распаковки архива.



Что касается модификации "Метро: Наследие", то Данила Беркут, как глава команды, объявил о закрытии проекта и о своем полном уходе из интернета. Причиной такого решения он назвал чувство вины перед сотрудниками студии и, вероятно, опасения преследований со стороны представителей "4A Games".