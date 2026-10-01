Metro 2033 Redux и Last Light Redux получат бесплатные некст-ген-обновления на ПК и консолях позже в этом месяце

Студия 4A Games подтвердила, что Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux получат нативные версии для PS5 и Xbox Series, а также выйдет обновление для ПК.

Обновление появится на ПК 22 октября 2026 года, а на PlayStation 5 и Xbox Series X/S появятся ровно через неделю – 29 октября. Владельцы игр смогут бесплатно обновиться до новых версий. Они предлагают улучшенную анимацию, более качественный звук, детализированное окружение, текстуры высокого разрешения, а также доработанные эффекты освещения и теней.

На консолях можно будет играть в нативном разрешении 4K при 60 кадрах в секунду или в 4K с апскейлингом при 120 кадрах в секунду. Среди особенностей для конкретных платформ — поддержка PSSR на PlayStation 5 Pro, апскейлинг и сглаживание TSR на Xbox, а также поддержка пространственного аудио на платформах Xbox. Благодаря поддержке Xbox Handheld и Xbox Play Anywhere вы сможете продолжить своё путешествие по Метро где угодно. Обновление также поддерживает адаптивные триггеры контроллера DualSense и импульсные триггеры контроллера Xbox.

Также на консолях будут доступны аппаратная тесселяция и смещение (displacement mapping) в реальном времени, режим оптимизации энергопотребления (Power Optimized Mode) на Xbox и режим энергосбережения (Power Saver Mode) на PlayStation.

На ПК 4A Games предлагает разрешение 4K и неограниченную частоту кадров, а также поддержку технологий DLSS и пространственного аудио. Игроки на всех платформах также получат преимущества благодаря многочисленным исправлениям ошибок и улучшениям удобства использования. Подробный список изменений, описывающий все технические улучшения и особенности версий для конкретных платформ, будет опубликован одновременно с выходом игры на каждой из них.