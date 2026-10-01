Metro 2033 Redux и Last Light Redux получили рейтинги для PS5 и Xbox Series

Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux, похоже, получат отдельные версии для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом стало известно благодаря новым возрастным рейтингам ESRB, которые появились для обеих игр.

Сейчас обе части уже можно запускать на современных консолях благодаря обратной совместимости, однако отдельные версии для PS5 и Xbox Series X/S, судя по всему, предложат улучшенную графику и другие технические улучшения.

Особенно интересен сам факт появления отдельных записей в базе ESRB. Это практически подтверждает подготовку новых релизов, хотя официального анонса от разработчиков пока не было.

Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux являются обновлёнными версиями первых двух игр серии. Если новые издания действительно получат заметные визуальные улучшения, они могут стать наиболее удобным способом познакомиться с ранними частями Metro на современных консолях.

Когда именно состоится официальный анонс, пока неизвестно. Разработчики могут представить новые версии в ближайшее время или приберечь их для более крупного игрового мероприятия.