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Metro: Last Light 14.05.2013
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
9 8 939 оценок

Metro 2033 Redux и Last Light Redux получили рейтинги для PS5 и Xbox Series

IKarasik IKarasik

Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux, похоже, получат отдельные версии для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом стало известно благодаря новым возрастным рейтингам ESRB, которые появились для обеих игр.

Сейчас обе части уже можно запускать на современных консолях благодаря обратной совместимости, однако отдельные версии для PS5 и Xbox Series X/S, судя по всему, предложат улучшенную графику и другие технические улучшения.

Особенно интересен сам факт появления отдельных записей в базе ESRB. Это практически подтверждает подготовку новых релизов, хотя официального анонса от разработчиков пока не было.

Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux являются обновлёнными версиями первых двух игр серии. Если новые издания действительно получат заметные визуальные улучшения, они могут стать наиболее удобным способом познакомиться с ранними частями Metro на современных консолях.

Когда именно состоится официальный анонс, пока неизвестно. Разработчики могут представить новые версии в ближайшее время или приберечь их для более крупного игрового мероприятия.

Консоли 32 Слухи 3
17
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Egik81

Интересно физику в них повторят аналогичную ПК от нвидиа или все-таки нет. Если что я про полную физику доступную лишь на картах нвидиа.

9
StrangerYAN

Зачем выпускать классику на древней бомжатине 5, с засильем подпиcюнечных казуалов? Добавляйте им поделки-сервисы каждый квартал и они будут в экстазе!

3
XxX BIG

Вангую-добавят 4к разрежение, 120 Гц, и уберут русскую локализацию.

1
stephenBROP

а этих игр не было на ps? лолшто