Metro 2033 Redux и Last Light Redux получили рейтинги для PS5 и Xbox Series

Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux, похоже, получат отдельные версии для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом стало известно благодаря новым возрастным рейтингам ESRB, которые появились для обеих игр.
Сейчас обе части уже можно запускать на современных консолях благодаря обратной совместимости, однако отдельные версии для PS5 и Xbox Series X/S, судя по всему, предложат улучшенную графику и другие технические улучшения.
Особенно интересен сам факт появления отдельных записей в базе ESRB. Это практически подтверждает подготовку новых релизов, хотя официального анонса от разработчиков пока не было.
Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux являются обновлёнными версиями первых двух игр серии. Если новые издания действительно получат заметные визуальные улучшения, они могут стать наиболее удобным способом познакомиться с ранними частями Metro на современных консолях.
Когда именно состоится официальный анонс, пока неизвестно. Разработчики могут представить новые версии в ближайшее время или приберечь их для более крупного игрового мероприятия.
Интересно физику в них повторят аналогичную ПК от нвидиа или все-таки нет. Если что я про полную физику доступную лишь на картах нвидиа.
Зачем выпускать классику на древней бомжатине 5, с засильем подпиcюнечных казуалов? Добавляйте им поделки-сервисы каждый квартал и они будут в экстазе!
Вангую-добавят 4к разрежение, 120 Гц, и уберут русскую локализацию.
а этих игр не было на ps? лолшто