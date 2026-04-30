Моддеры восстановили вырезанный мультиплеер Metro: Last Light

В Metro: Last Light изначально планировался полноценный мультиплеер, но он был отменен в октябре 2012 года, за полгода до релиза игры. Разработчики из 4A Games решили полностью сфокусироваться на одиночной кампании, чтобы не распылять ограниченные ресурсы студии.

Благодаря слитому СДК Metro Redux удалось восстановить тот самый мультиплеер Metro: Last Light. Слив открыл доступ к исходному коду сетевой части движка 4A Engine. Это позволило моддерам видеть, как планировалась синхронизация игроков, работа фильтров на поверхности и система классов.