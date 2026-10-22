Раскрыт список изменений обновления для METRO 2033 Redux и Last Light Redux, а также новые системные требования

Для METRO 2033 Redux и METRO: Last Light Redux вышло обновление Redux Next-Gen, которое улучшает графику и производительность обеих игр. На ПК разработчики добавили поддержку разрешения 4K, сняли ограничение частоты кадров, внедрили DLSS, AMD FSR и 4A TSR, а также улучшили детализацию геометрии, текстур, материалов и анимаций. Кроме того, были повышены качество звука и поддержка пространственного аудио. На ПК также появились поддержка адаптивных триггеров DualSense и импульсных триггеров контроллеров Xbox.
Обновление включает множество исправлений ошибок, в том числе обнаруженных сообществом. Разработчики повысили стабильность на современных системах с Windows 11 и видеокартами AMD, устранили вылеты при загрузке и переходах между главами, зависания, бесконечные экраны загрузки и проблемы с сохранениями. Также исправлены ошибки управления, некорректное отображение изображения на мониторах с высоким разрешением и нестабильная работа теней, освещения и постобработки.
В METRO 2033 Redux исправили ряд ошибок, мешавших прохождению отдельных глав, включая проблемы с оружием, поведением противников, механизмами в D6 и финальной кат-сценой. В METRO: Last Light Redux устранены блокирующие прогресс ошибки в сражении с медведем в «Саду», проблемы со скрытными убийствами и прохождением дополнения «Хан».
ПК (Steam, Epic, GoG)
- Неограниченная частота кадров (зависит от оборудования)
- Поддержка 4A TSR (любая платформа), DLSS (NVIDIA) и FSR (AMD)
- Поддержка DLSS
- Глобальное освещение в экранном пространстве
- Повышена детализация геометрии
- Повышена детализация текстур
- Поддержка текстур 4K
- Улучшены PBR-материалы
- Исправлены ошибки, связанные с высокой частотой кадров
- Улучшено качество анимации
- Улучшено качество звука
- Поддержка пространственного звука
- Исправления ошибок, внесённые сообществом, как указано ниже
- Адаптивные триггеры для DualSense
- Импульсные триггеры для контроллера Xbo
- Исправлена ошибка с разной горизонтальной и вертикальной чувствительностью мыш
- Режим оптимизации энергопотребления для Xbox Ally/X и версии из Microsoft Store
- Epic — интеграция EOS (достижения, учётные записи)
- Исправления ошибок, о которых сообщило сообщество
Стабильность
- Улучшено Стабильность на современном ПК-оборудовании (Windows 11, видеокарты AMD, дисплеи с высокой частотой обновления), включая сбои во время переходов между главами и при запуске.
- Исправлен сбой при подборе противогаза.
- Исправлены зависания на заставках, при нажатии любой кнопки и во время загрузки глав.
- Исправлены бесконечные экраны загрузки и чёрные экраны после вступительных логотипов, особенно на более новом оборудовании AMD.
- Исправлены зависания во время переходов между уровнями и скриптовых последовательностей, а также сбои с более новыми графическими драйверами.
Игровой процесс
- Исправлена ошибка, из-за которой оружие застревало в бесконечной анимации перезарядки и не могло стрелять, если горящая паутина прерывалась перезарядкой или сменой оружия.
- Исправлена ошибка, из-за которой враги обнаруживали игрока в темноте и сквозь стены, и их состояние тревоги мгновенно повышалось.
Сохранения
- Исправлена ошибка, из-за которой Steam Cloud не загружал данные сохранений.
- Игра больше не создаёт контрольную точку, когда у игрока остаётся слишком мало времени на фильтрацию. Это предотвращает ситуации, когда игрок задыхается, прежде чем успевает найти дополнительные фильтры.
- Исправлено повреждение сохранений на PS5, из-за которого последующие главы (после «Регины») становились недоступными, а инвентарь сбрасывался после длительного выключения консоли.
- Исправлены сбои и бесконечная загрузка при загрузке контрольной точки, в том числе после многократных перезагрузок.
- Повышена надёжность сохранения игры: теперь процесс не нарушается, если игра закрывается или прерывается во время автосохранения.
- Исправлена ошибка, из-за которой контрольные точки создавались, когда у игрока оставалось слишком мало фильтров, что могло привести к попаданию в «петлю смерти».
- Устранены проблемы с исчезновением файлов сохранений, загрузкой устаревших контрольных точек при выборе пункта «Продолжить», а также с повреждением сохранений после сбоя или некорректного завершения работы игры.
Управление
- Восстановлены стандартные привязки клавиш, которые пропали после предыдущего обновления.
- Исправлена ошибка, из-за которой беспроводной контроллер DualSense не распознавался в версии для Steam.
- Исправлена проблема, при которой курсор мыши «застревал» у края экрана в меню или окнах торговли при использовании конфигурации с несколькими мониторами.
- Исправлены ошибки, связанные с частичным распознаванием контроллеров Xbox и невозможностью переназначить кнопки.
Графика и настройки
- Технология Advanced PhysX теперь включена по умолчанию на ПК.
- Исправлено некорректное отображение главного экрана, возникавшее, если игра теряла фокус сразу после запуска.
- Исправлена ошибка, из-за которой игра не запускалась в полноэкранном режиме при первом включении на 4K-мониторах с активным масштабированием изображения.
- Добавлены современные разрешения (включая 1440p и 4K); устранено ограничение, из-за которого были доступны только устаревшие форматы (например, 1600x1200).
- Исправлены проблемы с полноэкранным режимом, а также искажения изображения (растягивание) и некорректное соотношение сторон на мониторах с высоким разрешением.
- Улучшено качество освещения и теней: исправлены пикселизация эффекта свечения (bloom), некорректное отображение теней, отсутствие объёмного освещения и появление артефактов в виде белых ореолов (например, во вступительной сцене с демоном, при работе прожекторов или в коридорах с контровым светом).
- Устранены мерцание теней, «дрожание» текстур, нестабильная работа SSAO и ошибки постобработки на современных видеокартах и сверхширокоформатных мониторах.
METRO 2033 Redux
- Исправлена ошибка, из-за которой демон зависал в воздухе во время атаки с захватом на уровне «Аванпост».
- Повышена производительность на уровне «Факел».
- Исправлена ошибка, препятствовавшая получению оружия у оружейника в начале игры, что блокировало дальнейшее прохождение.
- Исправлена ошибка на уровне «Хан» (станция «Тургеневская»), из-за которой Хан и его спутники замирали на месте или бесконечно вели огонь после установки игроком взрывчатки; также исправлено зависание (чёрный экран) при загрузке последней контрольной точки на этом этапе.
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог «застрять» после завершения боевой сцены на уровне «Библиотека» — при этом не запускался необходимый видеоролик. Исправлена ошибка, из-за которой механизмы крана, магнита и рычага в конце игры не реагировали в «D6».
- Исправлена ошибка, из-за которой финальная кат-сцена не воспроизводилась после завершения игры.
- Исправлена ошибка, из-за которой смерть в токсичных зонах происходила даже при надетом противогазе.
- Исправлена ошибка, из-за которой достижения не разблокировались, даже если были выполнены их требования, включая достижение «Оружейник».
- Исправлена ошибка, из-за которой прогресс достижений, достигнутый в автономном режиме, не синхронизировался после повторного подключения
METRO Last Light Redux
- Исправлена ошибка, из-за которой медведь оставался без сознания во время боя с боссом в «Саду», что блокировало прогресс.
- Исправлена ошибка, из-за которой скрытные нокауты и убийства были недоступны начиная с главы «Революция».
- Исправлен сбой при покупке РПК в…в пустой третий слот для оружия в оружейной в Венеции.
- Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно продвинуться дальше в дополнении «Хан» после того, как Хан будит Ульмана, выводя его из видений.
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог оказаться за пределами игровой зоны, упав в воду