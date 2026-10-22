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Metro: Last Light 14.05.2013
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
9 8 954 оценки

Раскрыт список изменений обновления для METRO 2033 Redux и Last Light Redux, а также новые системные требования

monk70 monk70

Для METRO 2033 Redux и METRO: Last Light Redux вышло обновление Redux Next-Gen, которое улучшает графику и производительность обеих игр. На ПК разработчики добавили поддержку разрешения 4K, сняли ограничение частоты кадров, внедрили DLSS, AMD FSR и 4A TSR, а также улучшили детализацию геометрии, текстур, материалов и анимаций. Кроме того, были повышены качество звука и поддержка пространственного аудио. На ПК также появились поддержка адаптивных триггеров DualSense и импульсных триггеров контроллеров Xbox.

Обновление включает множество исправлений ошибок, в том числе обнаруженных сообществом. Разработчики повысили стабильность на современных системах с Windows 11 и видеокартами AMD, устранили вылеты при загрузке и переходах между главами, зависания, бесконечные экраны загрузки и проблемы с сохранениями. Также исправлены ошибки управления, некорректное отображение изображения на мониторах с высоким разрешением и нестабильная работа теней, освещения и постобработки.

В METRO 2033 Redux исправили ряд ошибок, мешавших прохождению отдельных глав, включая проблемы с оружием, поведением противников, механизмами в D6 и финальной кат-сценой. В METRO: Last Light Redux устранены блокирующие прогресс ошибки в сражении с медведем в «Саду», проблемы со скрытными убийствами и прохождением дополнения «Хан».

Спойлер

ПК (Steam, Epic, GoG)

  • Неограниченная частота кадров (зависит от оборудования)
  • Поддержка 4A TSR (любая платформа), DLSS (NVIDIA) и FSR (AMD)
  • Поддержка DLSS
  • Глобальное освещение в экранном пространстве
  • Повышена детализация геометрии
  • Повышена детализация текстур
  • Поддержка текстур 4K
  • Улучшены PBR-материалы
  • Исправлены ошибки, связанные с высокой частотой кадров
  • Улучшено качество анимации
  • Улучшено качество звука
  • Поддержка пространственного звука
  • Исправления ошибок, внесённые сообществом, как указано ниже
  • Адаптивные триггеры для DualSense
  • Импульсные триггеры для контроллера Xbo
  • Исправлена ошибка с разной горизонтальной и вертикальной чувствительностью мыш
  • Режим оптимизации энергопотребления для Xbox Ally/X и версии из Microsoft Store
  • Epic — интеграция EOS (достижения, учётные записи)
  • Исправления ошибок, о которых сообщило сообщество

Стабильность

  • Улучшено Стабильность на современном ПК-оборудовании (Windows 11, видеокарты AMD, дисплеи с высокой частотой обновления), включая сбои во время переходов между главами и при запуске.
  • Исправлен сбой при подборе противогаза.
  • Исправлены зависания на заставках, при нажатии любой кнопки и во время загрузки глав.
  • Исправлены бесконечные экраны загрузки и чёрные экраны после вступительных логотипов, особенно на более новом оборудовании AMD.
  • Исправлены зависания во время переходов между уровнями и скриптовых последовательностей, а также сбои с более новыми графическими драйверами.

Игровой процесс

  • Исправлена ошибка, из-за которой оружие застревало в бесконечной анимации перезарядки и не могло стрелять, если горящая паутина прерывалась перезарядкой или сменой оружия.
  • Исправлена ошибка, из-за которой враги обнаруживали игрока в темноте и сквозь стены, и их состояние тревоги мгновенно повышалось.

Сохранения

  • Исправлена ошибка, из-за которой Steam Cloud не загружал данные сохранений.
  • Игра больше не создаёт контрольную точку, когда у игрока остаётся слишком мало времени на фильтрацию. Это предотвращает ситуации, когда игрок задыхается, прежде чем успевает найти дополнительные фильтры.
  • Исправлено повреждение сохранений на PS5, из-за которого последующие главы (после «Регины») становились недоступными, а инвентарь сбрасывался после длительного выключения консоли.
  • Исправлены сбои и бесконечная загрузка при загрузке контрольной точки, в том числе после многократных перезагрузок.
  • Повышена надёжность сохранения игры: теперь процесс не нарушается, если игра закрывается или прерывается во время автосохранения.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой контрольные точки создавались, когда у игрока оставалось слишком мало фильтров, что могло привести к попаданию в «петлю смерти».
  • Устранены проблемы с исчезновением файлов сохранений, загрузкой устаревших контрольных точек при выборе пункта «Продолжить», а также с повреждением сохранений после сбоя или некорректного завершения работы игры.

Управление

  • Восстановлены стандартные привязки клавиш, которые пропали после предыдущего обновления.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой беспроводной контроллер DualSense не распознавался в версии для Steam.
  • Исправлена ​​проблема, при которой курсор мыши «застревал» у края экрана в меню или окнах торговли при использовании конфигурации с несколькими мониторами.
  • Исправлены ошибки, связанные с частичным распознаванием контроллеров Xbox и невозможностью переназначить кнопки.

Графика и настройки

  • Технология Advanced PhysX теперь включена по умолчанию на ПК.
  • Исправлено некорректное отображение главного экрана, возникавшее, если игра теряла фокус сразу после запуска.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра не запускалась в полноэкранном режиме при первом включении на 4K-мониторах с активным масштабированием изображения.
  • Добавлены современные разрешения (включая 1440p и 4K); устранено ограничение, из-за которого были доступны только устаревшие форматы (например, 1600x1200).
  • Исправлены проблемы с полноэкранным режимом, а также искажения изображения (растягивание) и некорректное соотношение сторон на мониторах с высоким разрешением.
  • Улучшено качество освещения и теней: исправлены пикселизация эффекта свечения (bloom), некорректное отображение теней, отсутствие объёмного освещения и появление артефактов в виде белых ореолов (например, во вступительной сцене с демоном, при работе прожекторов или в коридорах с контровым светом).
  • Устранены мерцание теней, «дрожание» текстур, нестабильная работа SSAO и ошибки постобработки на современных видеокартах и ​​сверхширокоформатных мониторах.

METRO 2033 Redux

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой демон зависал в воздухе во время атаки с захватом на уровне «Аванпост».
  • Повышена производительность на уровне «Факел».
  • Исправлена ​​ошибка, препятствовавшая получению оружия у оружейника в начале игры, что блокировало дальнейшее прохождение.
  • Исправлена ​​ошибка на уровне «Хан» (станция «Тургеневская»), из-за которой Хан и его спутники замирали на месте или бесконечно вели огонь после установки игроком взрывчатки; также исправлено зависание (чёрный экран) при загрузке последней контрольной точки на этом этапе.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок мог «застрять» после завершения боевой сцены на уровне «Библиотека» — при этом не запускался необходимый видеоролик. Исправлена ​​ошибка, из-за которой механизмы крана, магнита и рычага в конце игры не реагировали в «D6».
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой финальная кат-сцена не воспроизводилась после завершения игры.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой смерть в токсичных зонах происходила даже при надетом противогазе.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой достижения не разблокировались, даже если были выполнены их требования, включая достижение «Оружейник».
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой прогресс достижений, достигнутый в автономном режиме, не синхронизировался после повторного подключения

METRO Last Light Redux

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой медведь оставался без сознания во время боя с боссом в «Саду», что блокировало прогресс.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой скрытные нокауты и убийства были недоступны начиная с главы «Революция».
  • Исправлен сбой при покупке РПК в…в пустой третий слот для оружия в оружейной в Венеции.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой было невозможно продвинуться дальше в дополнении «Хан» после того, как Хан будит Ульмана, выводя его из видений.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок мог оказаться за пределами игровой зоны, упав в воду