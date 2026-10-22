Раскрыт список изменений обновления для METRO 2033 Redux и Last Light Redux, а также новые системные требования

Для METRO 2033 Redux и METRO: Last Light Redux вышло обновление Redux Next-Gen, которое улучшает графику и производительность обеих игр. На ПК разработчики добавили поддержку разрешения 4K, сняли ограничение частоты кадров, внедрили DLSS, AMD FSR и 4A TSR, а также улучшили детализацию геометрии, текстур, материалов и анимаций. Кроме того, были повышены качество звука и поддержка пространственного аудио. На ПК также появились поддержка адаптивных триггеров DualSense и импульсных триггеров контроллеров Xbox.

Обновление включает множество исправлений ошибок, в том числе обнаруженных сообществом. Разработчики повысили стабильность на современных системах с Windows 11 и видеокартами AMD, устранили вылеты при загрузке и переходах между главами, зависания, бесконечные экраны загрузки и проблемы с сохранениями. Также исправлены ошибки управления, некорректное отображение изображения на мониторах с высоким разрешением и нестабильная работа теней, освещения и постобработки.

В METRO 2033 Redux исправили ряд ошибок, мешавших прохождению отдельных глав, включая проблемы с оружием, поведением противников, механизмами в D6 и финальной кат-сценой. В METRO: Last Light Redux устранены блокирующие прогресс ошибки в сражении с медведем в «Саду», проблемы со скрытными убийствами и прохождением дополнения «Хан».

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