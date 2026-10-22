В сеть утек демо-билд Metro: Last Light Redux с выставки E3 2014

Благодаря невнимательности разработчиков, 9 октября 2026 года сборка была случайно загружена в открытую ветку special в SteamDB (Changelist #39666615). На данный момент доступ к ветке уже закрыли, однако пользователи успели полностью скачать файлы и выложить их в открытый доступ.
Демо-версия содержит меню выбора эпизодов (Select Episode) со следующими уровнями:
- THE CROSSING (Переправа)
- BRIDGE (Мост)
- DEPOT (Депо)
- THE DEAD CITY (Мертвый город)
В игре также присутствует режим сложности Нормально и предупреждение для игроков. Вес утекшего билда составляет около 2.47 ГБ для основных файлов и около 28 МБ для дополнительного депо.
Наконец-то поиграем.. в демо-билд.
вроде же сегодня должен выйти "некстген" патч для Redux
Ванделей, я призываю тебя!