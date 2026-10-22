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Metro: Last Light 14.05.2013
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
9 8 955 оценок

В сеть утек демо-билд Metro: Last Light Redux с выставки E3 2014

Глeб Глeб

Благодаря невнимательности разработчиков, 9 октября 2026 года сборка была случайно загружена в открытую ветку special в SteamDB (Changelist #39666615). На данный момент доступ к ветке уже закрыли, однако пользователи успели полностью скачать файлы и выложить их в открытый доступ.

Демо-версия содержит меню выбора эпизодов (Select Episode) со следующими уровнями:

  • THE CROSSING (Переправа)
  • BRIDGE (Мост)
  • DEPOT (Депо)
  • THE DEAD CITY (Мертвый город)

В игре также присутствует режим сложности Нормально и предупреждение для игроков. Вес утекшего билда составляет около 2.47 ГБ для основных файлов и около 28 МБ для дополнительного депо.

5
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
ZAUSA

Наконец-то поиграем.. в демо-билд.

1
Тоmmy

вроде же сегодня должен выйти "некстген" патч для Redux

Кей Овальд

Ванделей, я призываю тебя!