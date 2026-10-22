В сеть утек демо-билд Metro: Last Light Redux с выставки E3 2014

Благодаря невнимательности разработчиков, 9 октября 2026 года сборка была случайно загружена в открытую ветку special в SteamDB (Changelist #39666615). На данный момент доступ к ветке уже закрыли, однако пользователи успели полностью скачать файлы и выложить их в открытый доступ.

Демо-версия содержит меню выбора эпизодов (Select Episode) со следующими уровнями:

THE CROSSING (Переправа)

BRIDGE (Мост)

DEPOT (Депо)

THE DEAD CITY (Мертвый город)

В игре также присутствует режим сложности Нормально и предупреждение для игроков. Вес утекшего билда составляет около 2.47 ГБ для основных файлов и около 28 МБ для дополнительного депо.