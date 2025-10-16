Короли подземки: состоялся анонс Metro Rivals: New York для ПК и консолей

Студия Dovetail Games анонсировала свою новую игру Metro Rivals: New York для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam и Epic Games Store). Релиз намечен на 2026 год, а пока студия раскрыла первые детали мира, в котором скорость, стратегия и репутация решают всё.

Действие игры разворачивается в ближайшем будущем Нью-Йорка, где система метро разделена на десять конкурирующих округов, каждый из которых контролируют легендарные машинисты — «Титаны путей». Эти харизматичные личности управляют своими линиями, зарабатывают на пассажирах и собирают многомиллионную армию подписчиков. Они правят рельсами как подпольные короли и яростно защищают свои территории.

Игроку предстоит начать с малого — старого поезда, доставшегося по наследству, и мечты о власти. Чтобы подняться, нужно выполнять задания, зарабатывать деньги, увеличивать аудиторию и завоёвывать уважение, необходимое для вызова каждого Титана на дуэль. В Metro Rivals ключевыми станут не только скорость и мастерство управления поездом, но и стратегическое мышление: перехитрить соперников, опередить их и затмить их влияние на подземку.

Проект обещает стать смелой смесью стратегических гонок, лёгкого симулятора и сюжетного экшена. Игрокам будет доступен одиночный сюжетный режим, где можно пройти путь от новичка до короля метро. Любители PvP смогут бросить вызов друзьям в ожесточённых дуэлях на рельсах до четырёх участников. Также предусмотрен свободный режим исследования, позволяющий изучать уникальный Нью-Йорк без ограничений.

Кастомизация поездов добавит игре глубины и индивидуальности — игроки смогут создавать свой стиль, настраивая внешний вид и технические характеристики состава. Metro Rivals: New York предлагает не просто гонки на рельсах, а целую подземную