Анонсирован мобильный Free-to-Play шутер в постапокалиптическом сеттинге "Metro: The Outpost"

Как выяснилось, в Киеве разрабатывается не только Metro 4 от 4A Games, события которого, скорее всего, снова произойдут в Москве, но и мобильный проект Metro: The Outpost от студии RedBeat Games.

Пока это только концепт/технодемка, но как для мобильного шутера смотрится она достаточно интересно. К тому же события игры должны разворачиваться в той же вселенной, но не в России, а в Украине, в Киеве, это легко понять из характерной киевской архитектуры, или из монумента Родина-Мать на фоне.

Согласно описанию на сайте RedBeat Games Metro: The Outpost – это бесплатный мобильный шутер от третьего лица с элементами выживания. Игрок вместе с другими игроками должен исследовать постапокалиптические локации Киева, на открытом воздухе и в помещениях, в поисках ценных ресурсов и ответов на собственные вопросы.

Планировался как PvP-экшен, так и кооперативный PvE-геймплей. Конечно, в игре должна быть клановая система, строительство базы и т.д. Кроме того, раз в два месяца планировался мощный радиоактивный шторм, уничтожающий большую часть отстроенного игроками и обновляющий игровой мир, перманентно заменяя некоторые локации.

Целевая аудитория Metro: The Outpost по мнению RedBeat Games – поклонники шутеров, онлайн-игр с элементами выживания и Battle Royale. А вы бы хотели увидеть такую игру?