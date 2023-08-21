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Metro: The Outpost TBA
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Анонсирован мобильный Free-to-Play шутер в постапокалиптическом сеттинге "Metro: The Outpost"

Solstice

Как выяснилось, в Киеве разрабатывается не только Metro 4 от 4A Games, события которого, скорее всего, снова произойдут в Москве, но и мобильный проект Metro: The Outpost от студии RedBeat Games.

Пока это только концепт/технодемка, но как для мобильного шутера смотрится она достаточно интересно. К тому же события игры должны разворачиваться в той же вселенной, но не в России, а в Украине, в Киеве, это легко понять из характерной киевской архитектуры, или из монумента Родина-Мать на фоне.

Согласно описанию на сайте RedBeat Games Metro: The Outpost – это бесплатный мобильный шутер от третьего лица с элементами выживания. Игрок вместе с другими игроками должен исследовать постапокалиптические локации Киева, на открытом воздухе и в помещениях, в поисках ценных ресурсов и ответов на собственные вопросы.

Планировался как PvP-экшен, так и кооперативный PvE-геймплей. Конечно, в игре должна быть клановая система, строительство базы и т.д. Кроме того, раз в два месяца планировался мощный радиоактивный шторм, уничтожающий большую часть отстроенного игроками и обновляющий игровой мир, перманентно заменяя некоторые локации.

Целевая аудитория Metro: The Outpost по мнению RedBeat Games – поклонники шутеров, онлайн-игр с элементами выживания и Battle Royale. А вы бы хотели увидеть такую игру?

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-21
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Кей Овальд

Очередной донатный ММО-шутан. Очень хотели бы. Мечтам прям.

12
TheNikolay00

Все хотят свой пубг, который можно доить

1
Scorpion_GamePlay

Такс, поподробнее о том как выяснили что Метро 4 делается.

2
Whatta

метро 4 - гугл запрос

0
Protocol10

А вы бы хотели увидеть такую игру?

Чел, иди лесом с такими вопросами, ты не на ютубе.

2
Работяга Монолита

Нет, спасибо, нам не нужен сталкрафт на телефоны в "сетенге" метро

1
Bullet_Magnit

Новый сталкер?)

0
Drefek

Как увидел "мобильный free-to-play" сразу неинтересно стало

0
MiraiFoxx

Значит Россия для крупных дорогих игр, а Украина для мобильной донатной помойки? Интересно.

0
вадющка

-_-

0
Саня Цукино Усаги

Позорище

0
isoT0Pe

В Сетенге? Чувак, хоть бы в заголовке не делал такие криповые ошибки. Правильно - В Сеттинге (от англ. Setting). Надо знать такие элементарные вещи.

И ещё - в русском языке всегда используются французские кавычки, то бишь кавычки «ёлочки». А немецкие "лапки" используют для кавычек внутри кавычек и при письме от руки. Придерживайся этого правила хотя бы в заголовке.

0
syberroma

"Сеттинге" правильно пишется слово, а мобильная игра выглядит неплохо, конечно играть я в неё не буду.

-1