Анонсирован мобильный Free-to-Play шутер в постапокалиптическом сеттинге "Metro: The Outpost"

Как выяснилось, в Киеве разрабатывается не только Metro 4 от 4A Games, события которого, скорее всего, снова произойдут в Москве, но и мобильный проект Metro: The Outpost от студии RedBeat Games.
Пока это только концепт/технодемка, но как для мобильного шутера смотрится она достаточно интересно. К тому же события игры должны разворачиваться в той же вселенной, но не в России, а в Украине, в Киеве, это легко понять из характерной киевской архитектуры, или из монумента Родина-Мать на фоне.
Согласно описанию на сайте RedBeat Games Metro: The Outpost – это бесплатный мобильный шутер от третьего лица с элементами выживания. Игрок вместе с другими игроками должен исследовать постапокалиптические локации Киева, на открытом воздухе и в помещениях, в поисках ценных ресурсов и ответов на собственные вопросы.
Планировался как PvP-экшен, так и кооперативный PvE-геймплей. Конечно, в игре должна быть клановая система, строительство базы и т.д. Кроме того, раз в два месяца планировался мощный радиоактивный шторм, уничтожающий большую часть отстроенного игроками и обновляющий игровой мир, перманентно заменяя некоторые локации.
Целевая аудитория Metro: The Outpost по мнению RedBeat Games – поклонники шутеров, онлайн-игр с элементами выживания и Battle Royale. А вы бы хотели увидеть такую игру?
Очередной донатный ММО-шутан. Очень хотели бы. Мечтам прям.
Все хотят свой пубг, который можно доить
Такс, поподробнее о том как выяснили что Метро 4 делается.
метро 4 - гугл запрос
А вы бы хотели увидеть такую игру?
Чел, иди лесом с такими вопросами, ты не на ютубе.
Нет, спасибо, нам не нужен сталкрафт на телефоны в "сетенге" метро
Новый сталкер?)
Как увидел "мобильный free-to-play" сразу неинтересно стало
Значит Россия для крупных дорогих игр, а Украина для мобильной донатной помойки? Интересно.
-_-
Позорище
В Сетенге? Чувак, хоть бы в заголовке не делал такие криповые ошибки. Правильно - В Сеттинге (от англ. Setting). Надо знать такие элементарные вещи.
И ещё - в русском языке всегда используются французские кавычки, то бишь кавычки «ёлочки». А немецкие "лапки" используют для кавычек внутри кавычек и при письме от руки. Придерживайся этого правила хотя бы в заголовке.
"Сеттинге" правильно пишется слово, а мобильная игра выглядит неплохо, конечно играть я в неё не буду.