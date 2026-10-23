Неофициальный порт Metroid Dread для ПК стал доступен для загрузки

Появился ещё один неофициальный порт игры с Nintendo Switch для ПК — на этот раз речь идет о Metroid Dread. Теперь поклонники серии могут оценить эту часть Metroid на компьютере, не прибегая к использованию эмулятора.

Благодаря этому неофициальному порту в игру можно играть с более высокой частотой кадров, гибкими настройками и поддержкой множества различных контроллеров. В последней версии также появились новые функции и были исправлены некоторые ошибки.

Одной из ключевых особенностей стала возможность ограничения частоты кадров: ее можно установить в диапазоне от 60 до 240 FPS. Порт поддерживает соотношения сторон 16:10 и 21:9, что позволяет играть на самых разных мониторах. Прямо во время игрового процесса можно менять разрешение, частоту кадров, параметры сглаживания и громкость звука. Кроме того, реализована поддержка анизотропной фильтрации, делающая текстуры более чёткими.

На выбор предлагаются два графических API: OpenGL (рекомендуемый вариант) и Vulkan (пока находится на экспериментальной стадии). Перед началом игры выполняется предварительная компиляция шейдеров, что помогает избежать «фризов» и рывков. Частота кадров в кат-сценах и на экранах загрузки также может достигать 60 FPS.

В порте предусмотрено удобное меню настроек, где можно сконфигурировать контроллер, управлять модами и пакетами текстур, а также создавать резервные копии сохранений. Поддерживаются геймпады от Xbox, Switch Pro, Joy-Con, DualShock 4, DualSense и устройства 8BitDo. Система автоматически отображает соответствующие кнопки для выбранного контроллера (можно выбрать набор иконок вручную или доверить это игре). Новые наборы иконок можно легко добавить с сайта GameBanana — достаточно одного клика.

Последнее обновление добавило ещё несколько полезных функций. Теперь можно пропускать любые кат-сцены (даже при первом прохождении), а в настройках или внутриигровом меню — включить отображение счётчика FPS. Порт можно добавить в библиотеку Steam как стороннюю игру (с собственной иконкой). Также появилась возможность прицеливаться с помощью мыши, удерживая соответствующую кнопку. Обновление также исправляет ряд проблем. Внутриигровые ролики, работающие с частотой 30 кадров в секунду, теперь должны воспроизводиться плавно, без неравномерной смены кадров на мониторах с высокой частотой обновления. Было исправлено освещение: устранены точечные артефакты в светящихся областях. Эффект реверберации теперь работает корректно, благодаря чему звук больше не звучит «сухо» и чрезмерно громко.

Кроме того, в порт добавлен инструмент для отслеживания «фризов» (рывков изображения). Журнал производительности теперь фиксирует каждый кадр, на отрисовку которого уходит более 50 миллисекунд. Это поможет разработчику выявить причины замедлений. Игра потребляет около 2,7 ГБ оперативной памяти, плюс ещё примерно 1 ГБ уходит на нужды среды выполнения и графического драйвера. Разработчик рекомендует иметь 8 ГБ оперативной памяти. Порт может работать и на ПК с 4 ГБ ОЗУ, однако в этом случае загрузка может занимать больше времени.

Скачать обновление можно по этой ссылке. Для запуска потребуется собственная копия игры Metroid Dread (дамп), обновленная до версии 2.1.0.