Студия MercurySteam объявила о сокращении штата

Испанская студия MercurySteam сообщила о начале процесса сокращения персонала. Соответствующее заявление было опубликовано на странице разработчиков в социальной сети LinkedIn.

Представители компании отметили, что подобные корректировки являются стандартной частью производственных циклов в игровой индустрии, однако признали всю тяжесть сложившейся ситуации. Руководство выразило глубокое уважение и благодарность сотрудникам, попавшим под увольнения, за их талант и вклад в историю студии.

В своем обращении студия призвала другие компании, ищущие опытных разработчиков, писать им на электронную почту. Создатели игр пообещали сделать все возможное, чтобы помочь специалистам найти новые рабочие места. В течение предстоящих недель MercurySteam планирует сосредоточить усилия на проведении этого процесса с максимальной ответственностью и человечностью.

Новость вызвала обсуждение среди пользователей сети. Комментаторы раскритиковали текущую тенденцию в индустрии. Графический дизайнер Сиан Найт обратила внимание на то, что подобные новости ранее были редкостью, а теперь стали нормальным явлением. Девушка упрекнула руководителей за отсутствие ответственности при планировании будущего своих сотрудников. По ее мнению, слова компаний о желании помочь своим сотрудникам и относиться к ним с уважением остаются пустыми, поскольку истинное уважение проявляется в сохранении рабочих мест, а не в увольнениях, которые стали более простым и приемлемым вариантом.