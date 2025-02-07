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Metroid Prime 18.11.2002
Экшен, Шутер, От первого лица
6.2 32 оценки

Metroid Prime Remastered получит перевод на русский язык - создаются русификаторы для игры

AceTheKing
Новости

Как стало известно, вчера было анонсировано сразу два русификатора для Metroid Prime Remastered - от PG Team, а так же от DjGiza и команды mastertranslate.

Особенности русификатора PG Team:

  • Был выполнен полный разбор ресурсов, расширены шрифты и прописана метрика;
  • На скриншотах не финальный вид перевода, а лишь заглушки для демонстрации;
  • Шрифт будет изменен;

В свою очередь DjGiza и mastertranslate продемонстрировали работу собственной версией русификатора. Судя по видео, русификатор так же будет совместим и с эмуляторами Nintendo Switch:

Дата релиза обоих русификаторов на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
GhostGamerX93

Отличная новость, хоть я и прошел данную игру на инглише, будет круто перепройти на родном языке и проникнуться лором игры

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Restart16

Будед круто если добавлят у трилогию из Wii, чтоб на пк поганять через праймхак

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