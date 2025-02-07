Metroid Prime Remastered получит перевод на русский язык - создаются русификаторы для игры

Как стало известно, вчера было анонсировано сразу два русификатора для Metroid Prime Remastered - от PG Team, а так же от DjGiza и команды mastertranslate.

Особенности русификатора PG Team:

Был выполнен полный разбор ресурсов, расширены шрифты и прописана метрика;

На скриншотах не финальный вид перевода, а лишь заглушки для демонстрации;

Шрифт будет изменен;

В свою очередь DjGiza и mastertranslate продемонстрировали работу собственной версией русификатора. Судя по видео, русификатор так же будет совместим и с эмуляторами Nintendo Switch:

Дата релиза обоих русификаторов на данный момент неизвестна.