Разработчики Metroid Prime рассказали о конфликтах с Nintendo во время создания игры - один из споров длился до заката

Во время создания Metroid Prime между Retro Studios и Nintendo нередко вспыхивали разногласия, рассказал продюсер серии Кэнсуке Танабэ в книге Metroid Prime 1–3: A Visual Retrospective.

По словам Танабэ, обе стороны часто расходились во мнениях относительно ключевых решений по дизайну и механикам. Retro Studios, работавшая тогда над шутером MetaForce, получила от Сигэру Миямото шанс превратить проект в новую часть Metroid — и именно тогда начались творческие споры.

«Бывали случаи, когда наши подходы к спецификациям не совпадали, — вспоминает Танабэ. — Retro объясняли это тем, что “так работают западные студии”. Мне приходилось напоминать им: “Сейчас мы делаем игру Nintendo, и я всю карьеру занимался такими проектами, так что прошу сначала довериться мне.”»

В одном из эпизодов, обсуждая бой с Meta Ridley, разработчики не могли найти компромисс с утра до самого заката. Несмотря на конфликты, Retro Studios сумела отстоять часть идей — например, переход камеры в третье лицо при превращении в шар и возможность катиться по полутрубам. Однако не все предложения приняли: Миямото, например, отклонил вариант с возможностью ускоренного морфинга.

Несмотря на споры, результатом сотрудничества Retro и Nintendo стала одна из самых высоко оценённых игр для GameCube, доказавшая, что именно в столкновении идей рождаются шедевры.