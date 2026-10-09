Вышел неофициальный PC-порт Metroid Prime с поддержкой мыши и клавиатуры

В сети стал доступен неофициальный нативный порт культового экшена Metroid Prime, который изначально выходил эксклюзивно на Nintendo GameCube в 2002 году. PC-версия сохраняет оригинальный геймплей, но добавляет множество современных функций.

В частности, поддерживаются режимы 4:3, 16:9 и оконный широкоэкранный формат, снят лимит частоты кадров при сохранении оригинальной 60-герцовой логики, а также доступны настройки поля зрения, сглаживания MSAA и анизотропной фильтрации.

Одним из главных улучшений стало управление с помощью мыши и клавиатуры, которое теперь можно полностью переназначить под себя, включая чувствительность, инверсию прицеливания и гироскопическое наведение.

Порт также предлагает сохранения в любой момент, пропуск катсцен, таймер для спидраннеров с поддержкой LiveSplit и трекер предметов, сканов и карты. Игроки могут устанавливать модификации, кастомные текстуры и HD-пакеты, а также использовать дополнительные игровые настройки вроде быстрой трансформации и переключаемого захвата цели. Кроме того, поддерживаются рандомайзеры, Archipelago и перенос сохранений с карт памяти GameCube.

Проект находится в стадии беты, поэтому возможны баги, но уже сейчас он считается лучшим способом пройти Metroid Prime на PC. Для запуска потребуется собственный ROM, так как игровые ресурсы в порт не входят.