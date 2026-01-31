Nintendo опровергла появление Metroid Prime 2 и Pikmin 2 в Switch Online

Nintendo официально заявила, что Metroid Prime 2: Echoes и Pikmin 2 не планируются к добавлению в каталог GameCube-игр сервиса Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Ранее оба тайтла заметили на рекламном изображении, размещённом на сайте Walmart, что вызвало волну обсуждений среди фанатов.

В комментарии для IGN компания пояснила, что произошла ошибка на этапе передачи промоматериалов ритейлеру. По словам Nintendo of America, изображение с логотипом «Nintendo GameCube – Nintendo Classics» по ошибке включало игры, которые в данный момент не находятся в планах на выпуск. После обнаружения неточности изображение было удалено, а компания принесла извинения за путаницу.

Ситуация привлекла особое внимание из-за Metroid Prime 2: Echoes. Игра давно фигурирует в слухах о возможном ремастере — сообщения об этом появлялись ещё в 2023 году, вскоре после выхода Metroid Prime Remastered. Инсайдеры ранее утверждали, что Nintendo намерена обновить вторую и третью части серии, поэтому отсутствие Echoes в онлайн-каталоге многие связывали с подготовкой отдельного релиза.

На данный момент ни одна из игр серии Metroid Prime эпохи GameCube не доступна в Switch Online, хотя классические части франшизы, включая Super Metroid и Metroid Fusion, уже присутствуют в сервисе. Последний крупный релиз серии — Metroid Prime 4: Beyond — вышел недавно на Switch и Switch 2.

Pikmin 2 также оказался в центре внимания на фоне недавних намёков на будущее франшизы. В конце прошлого года Nintendo выпустила загадочный анимационный тизер, который позже был связан с пикминами. При этом последняя номерная часть, Pikmin 4, вышла в 2023 году и разошлась тиражом свыше 3 миллионов копий. Продюсер серии ранее отмечал, что следующей игры фанатам не придётся ждать слишком долго, однако официальных анонсов пока не последовало.