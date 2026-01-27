Утечка Nintendo Switch Online ставит под сомнение ремастер Metroid Prime 2

В сети появилась утечка, которая может разочаровать фанатов Metroid. На сайте Walmart обнаружили рекламное изображение Nintendo Switch Online, где среди доступных игр указаны Metroid Prime 2: Echoes и Pikmin 2 — проекты, о которых Nintendo официально пока не объявляла.

Появление Metroid Prime 2 в классическом виде в составе подписки выглядит особенно показательно. После выхода ремастера первой части в 2023 году многие поклонники серии надеялись, что сиквел получит аналогичную переработку. Отсутствие Metroid Prime 2 в каталоге Switch Online ранее лишь подогревало эти ожидания.

Однако добавление оригинальной версии Echoes в сервис, если утечка подтвердится, практически лишает смысла выпуск ремастера в ближайшем будущем. Nintendo редко выпускает обновлённые версии игр, которые параллельно доступны в классическом виде по подписке.

Ситуация может проясниться уже скоро: по слухам, на следующей неделе ожидается новый Nintendo Direct, где компания может официально подтвердить пополнение библиотеки Switch Online. Но на данный момент шансы увидеть Metroid Prime 2 Remastered выглядят заметно слабее, чем ещё несколько месяцев назад.