Как сообщается, недавняя демонстрация геймплея Metroid Prime 4: Beyond не была запущена на Switch 2

Недавняя презентация Nintendo Direct была на удивление насыщенной, особенно учитывая тот факт, что Switch, предположительно, находится на последнем издыхании. Среди нескольких крупных игр, которые были представлены, Metroid Prime 4: Beyond привлекла больше всего внимания. Судя по недавнему показу, долгожданный сиквел после долгих лет ожидания может похвастаться великолепными визуальными эффектами и техническими возможностями.

На самом деле, показанные кадры геймплея были настолько впечатляющими, что многие задались вопросом, не было ли то, что было показано в трейлере, на самом деле кадрами игры, работающей на консоли следующего поколения Nintendo, которую представит где-то до апреля 2025 года. Однако, согласно отчету IGN, недавно показанный ролик не был запущен на Switch 2.

В беседе с IGN технологический редактор Digital Foundry Ричард Лидбеттер сообщил, что в трейлере Metroid Prime 4: Beyond показана игра в разрешении 900p, скорее всего, на Nintendo Switch. Кстати, именно в таком разрешении работает Metroid Prime Remastered 2023 года. По словам Лидбеттера, трейлер, хотя и впечатляет визуально, также имеет некоторые незначительные технические проблемы, включая небольшое падение частоты кадров и проблемы со сглаживанием. Конечно, до запуска игры еще далеко, так что все всегда можно доработать.

Конечно, стоит задуматься, не собирается ли Nintendo выпустить Metroid Prime 4: Beyond как кросс-генную игру для Nintendo Switch и ее грядущего преемника, подобно тому, как компания поступила с The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая вышла одновременно в 2017 году для Wii U и Switch.

Так или иначе, мы надеемся узнать об этом в ближайшие месяцы. Выход Metroid Prime 4: Beyond запланирован на 2025 год.