Критики назвали Metroid Prime 4: Beyond красивым, но устаревшим шутером, который проигрывает инди-играм

Долгожданный релиз Metroid Prime 4: Beyond, состоявшийся спустя 18 лет после выхода 3 части, вызвал неоднозначную реакцию прессы. Несмотря на то, что новая глава легендарной серии должна была стать монументальным событием для фанатов Nintendo, некоторые обозреватели считают, что игра не оправдала возложенных на нее надежд. По мнению журналистов портала GameSpot, проект оказался лишь бледной тенью своих предшественников, уступив в креативности современным представителям жанра.

Главным достоинством новинки называют ее техническое исполнение. Metroid Prime 4 описывают как визуально ошеломляющий проект, который, возможно, является лучшей демонстрацией графических возможностей Nintendo Switch и ее преемницы. Однако за блестящей картинкой скрывается геймплей, который, по словам критиков, безнадежно устарел. В то время как инди-сцена за последние 10 лет подарила игрокам такие хиты, как Hollow Knight, Animal Well и Ori and the Blind Forest, постоянно развивая формулу метроидваний, эксклюзив Nintendo опирается на идеи из девяностых и начала двухтысячных годов без должной их эволюции.

Особое разочарование у рецензентов вызвало отсутствие амбиций, свойственных другим франшизам компании. Если The Legend of Zelda: Breath of the Wild в свое время полностью переосмыслила серию, то Prime 4 ощущается архаичной. Новые механики, такие как Психические способности, названы лишенными новаторства, а попытка монетизировать фоновую музыку показалась журналистам бессмысленной. Структура мира также подверглась критике: вместо запутанных локаций игроки получили длинные узкие коридоры и разрозненные биомы, соединенные скучным для исследования хабом в Долине Солнца.

Геймплейный цикл игры охарактеризовали как слишком линейный и предсказуемый. Обозреватели отметили, что игра буквально ведет пользователя за руку, лишая его чувства первооткрывателя, которое было ключевым в оригинальной Metroid Prime. Персонажи продолжают давать навязчивые подсказки по радиосвязи, даже когда это не требуется, что вызывает раздражение и желание действовать наперекор указаниям. Даже наличие мотоцикла Ви-О-Ла не спасает ситуацию, так как мир ощущается пустым, а отклонения от критического пути практически не предлагают интересных активностей.

В итоге Metroid Prime 4: Beyond назвали упущенной возможностью для Nintendo вернуть себе лидерство в жанре, который компания сама когда-то и создала. Критики выразили надежду, что прохладный прием игры заставит разработчиков пересмотреть подход к серии, подобно тому, как критика Skyward Sword привела к созданию революционной Breath of the Wild. Однако на данный момент, по мнению прессы, 4 часть выглядит скорее как обязательство перед инвесторами, чем как страстный проект, призванный стать вехой в истории видеоигр.