Metroid Prime 4: Beyond - долгожданное возвращение Самус состоится в декабре 2025 года

Nintendo наконец-то раскрыла дату выхода Metroid Prime 4: Beyond: игра поступит в продажу 2 декабря 2025 года на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Это событие стало главным объявлением сегодняшней презентации Nintendo Direct и долгожданным моментом для фанатов, которые ждали продолжения долгие годы.

Напомним, первая информация о новой части появилась ещё в 2017 году, а последняя игра основной серии — Metroid Prime 3: Corruption — вышла в далёком 2007 году. Восемь лет ожидания с момента анонса и почти два десятилетия с выхода предыдущей части делают релиз Metroid Prime 4: Beyond поистине историческим.

Свежий трейлер представил новые детали геймплея. Самус теперь может передвигаться на мотоцикле по локациям, напоминающим открытый мир, что станет настоящим новшеством для серии. Этот элемент обещает добавить глубину исследования и свежие впечатления от геймплея.

К запуску Nintendo подготовит ретроспективу трёх первых игр Metroid Prime, а также выпустит три новых фигурки Amiibo, включая Самус с её новым мотоциклом. Ранние превью уже намекают, что фанатов ждёт приятный сюрприз, а официальное подтверждение даты стало финальной точкой в многолетней истории ожидания.

Декабрь станет месяцем, когда Самус наконец вернётся в полном масштабе — и кажется, что ожидание того стоило.