Metroid Prime 4: Beyond может стать самым дорогим проектом Nintendo - бюджет игры достиг $100 миллионов

В сети появились слухи, что разработка Metroid Prime 4: Beyond обходится Nintendo в рекордные суммы. Контент-мейкер Kiwi Talkz, известный интервью с бывшими и нынешними сотрудниками Retro Studios, утверждает, что бюджет игры достиг отметки в $100 миллионов.

Для сравнения, создание первой Metroid Prime обошлось примерно в $10 миллионов. Если цифра подтвердится, новая часть станет не только самой амбициозной в серии, но и одной из самых затратных игр за всю историю Nintendo.

По словам Kiwi Talkz, для выхода проекта в ноль нужно продать около 4,5–5 миллионов копий. Однако, учитывая недавние успехи франшизы, прогноз выглядит вполне достижимым: Metroid Dread разошлась тиражом свыше 3 миллионов, а Metroid Prime Remastered превысила отметку в 1,3 миллиона проданных копий, даже будучи выпущенной без предварительного анонса.

Разработка Metroid Prime 4 с самого начала сопровождалась трудностями. Анонс состоялся ещё в 2017 году, но проект несколько раз откладывался и в 2019-м был полностью перезапущен. Изначально игрой занималась Bandai Namco Studios, однако позже её передали обратно Retro Studios под руководством продюсера Кэнсуке Танабэ.

Выход Metroid Prime 4: Beyond намечен на 4 декабря 2025 года сразу на двух платформах — Nintendo Switch и Switch 2. Игроков ждут новые элементы геймплея: мотоцикл Самус Аран, а также психические способности, раскрывающиеся на таинственной планете Viewros.

Если слухи о бюджете окажутся верны, Metroid Prime 4 станет для Nintendo не просто продолжением культовой серии, а крупнейшей инвестицией в один проект за всё время существования компании.