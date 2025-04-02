Metroid Prime 4: Beyond на Nintendo Switch 2 будет работать в режиме качества 4K@60 FPS

Metroid Prime 4: Beyond значительно обновится на Nintendo Switch 2, получив поддержку двух различных режимов отображения с высоким разрешением и частотой кадров.

Как было подтверждено на сегодняшнем Nintendo Direct, четвертая часть серии, которая выйдет в конце этого года по всему миру, также получит Nintendo Switch 2 Edition, которая будет использовать возможности системы для двух режимов отображения. В режиме качества игра будет работать в режиме док-станции с разрешением 4K, 60 FPS с поддержкой HDR и в режиме 1080p, 60 FPS с поддержкой HDR в портативном режиме.

В режиме производительности игра будет работать с разрешением 1080p, 120 FPS с поддержкой HDR и разрешением 720p, 120 FPS и HDR в портативном режиме. Metroid Prime 4: Beyond на Nintendo Switch 2 также будет поддерживать новую функциональность мыши Joy-Con 2, что наверняка сделает игровой процесс еще лучше.

К сожалению, дата выхода Metroid Prime 4: Beyond пока официально не подтверждена, поэтому мы все еще не знаем, когда сможем испытать новое приключение Самус Аран и некоторые игровые механики, в том числе Психические способности, показанные в последнем трейлере игры на прошлой неделе. Эти способности обещают значительно оживить опыт, поскольку они позволят Самус управлять механизмами, открывать двери, контролировать траекторию лучей и многое другое.

Metroid Prime 4: Beyond выйдет в 2025 году на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.