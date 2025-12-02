Metroid Prime 4 Beyond получила 80-82 баллов от журналистов, но не обошлось и без недостатков

После долгого ожидания Metroid Prime 4 Beyond наконец-то попадает в руки игроков. Критики уже успели закончить игру, и, хотя она получила высокие оценки, похоже, некоторые аспекты приключения вызвали довольно противоречивые мнения.

Средний балл Metroid Prime 4 Beyond на MetaCritic составляет 80, а на OpenCritic – 82. Критики высоко оценили атмосферу, игровой процесс, дизайн уровней, боссов и ощущение открытия, хотя многие указывали на такие недостатки, как чрезмерное наставничество, открытый мир, затрудняющий темп игры, слабое повествование и утомительные бэктрекинги, а также раздражающий второстепенный состав.

100 – Поклонники Nintendo

Metroid Prime 4: Beyond, несомненно, станет возвращением, которого поклонники саги ждали почти десять лет. Retro Studios идеально сбалансировала классическую сущность Metroid Prime с инновациями, оживляющими игровой процесс, создав приключение, которое, будучи доступным для новых игроков, сохраняет сложность и глубину, характерные для франшизы. Уникальная атмосфера игры, богатство мира и геймплей, тесно связанный с исследованием и боевой механикой, делают это издание поистине особенным.

90 – Shacknews

Хотя Metroid Prime 4: Beyond также выйдет на оригинальной Switch, она по-настоящему ощущается как визитная карточка Switch 2. Необычный игровой процесс прекрасно дополняется различными вариантами управления, предлагая все необходимые способы для прохождения этого приключения. Впечатления от игры дополняются потрясающей графикой и впечатляющей производительностью, независимо от выбранного вами стиля игры.

85 – Wccftech

Metroid Prime 4: Beyond превосходит любую другую игру серии Prime, предлагая впечатляющее ощущение масштаба, захватывающую визуальную составляющую и классический дизайн уровней Metroid в его максимальной степени погружения и увлекательности. Однако некоторые промахи, включая несколько неинтересный сюжет и слабый финал, могут лишить её права на звание лучшей игры серии. Тем не менее, тем, кто ждал эту игру почти два десятилетия, не стоит слишком беспокоиться, поскольку Metroid Prime 4 в значительной степени нацелен на то, что сделало эту серию великой.

80 – GameSpot

Metroid Prime 4: Beyond иногда ощущается как результат её печально известной долгой и сложной разработки. Порой она служит своего рода капсулой времени для игровых трендов, которые появлялись и исчезали в течение последнего десятилетия, таких как более открытый мир и командный шутер с управляемыми ИИ товарищами по команде. Эти элементы хорошо проработаны, но не так искусно, как более традиционные исследования и повествование в Metroid Prime. Metroid Prime 4: Beyond неровная и местами немного сумбурная, но в лучшем случае она достигает или превосходит лучшие моменты серии.

70 – GamesRadar+

Metroid Prime 4: Beyond наконец-то вышла после 18-летнего ожидания. В лучшем случае кажется, что время не прошло, поскольку я впечатлён меланхоличной и таинственной атмосферой этого шутера от первого лица, сосредоточенного на исследовании. Но во многих других случаях её портят странные новые функции, которые портят то, что могло бы стать одной из лучших игр Самус. Быть так близко к величию порой может быть самым горьким чувством.

60 – VGC

Metroid Prime 4: Beyond ощущается как игра, застрявшая между двумя мирами. Когда игра подражает предыдущим играм, Beyond — это настоящее зрелище с превосходными битвами с боссами и поистине потрясающими локациями для исследования. Но в конечном итоге всё это сводится на нет неуместными дополнениями, странным сюжетом и чрезмерно агрессивным направлением, которое портит ощущение открытия.

60 – GAMINGbible

Несмотря на то, что это самая масштабная игра серии Metroid Prime на сегодняшний день, она попала в ловушку, в которую в конечном итоге попадают многие игры с открытым миром: подавляющее чувство пустоты. Сами уровни хороши, выглядят великолепно, но их портят слишком мешающие NPC и линейные структуры, которые полностью противоречат идее Metroidvania.