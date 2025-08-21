Metroid Prime 4: Beyond получила рейтинг ESRB и готовится к релизу

Nintendo продолжает подогревать интерес к Metroid Prime 4: Beyond — игра официально получила возрастной рейтинг от ESRB, что является ещё одним шагом к её скорому выходу.

Американская рейтинговая организация присвоила проекту категорию T (Teen), отметив наличие анимированной крови, сцен насилия и внутриигровых покупок. Ранее Metroid Prime 4: Beyond уже прошла сертификацию в Южной Корее, а теперь и западный рейтинг подтверждает, что релиз всё ближе.

Сейчас демоверсия игры доступна на Gamescom, где фанаты впервые могут оценить геймплей долгожданного продолжения. По слухам, Nintendo готовит отдельную Direct-презентацию, посвящённую Metroid Prime 4, как это было сделано с другими крупными тайтлами для Switch и Switch 2 — включая Mario Kart World, Donkey Kong Bananza и Kirby Air Riders.

Хотя Metroid Prime 4: Beyond не станет эксклюзивом Switch 2, проект остаётся одной из ключевых премьер Nintendo в 2025 году. Он выйдет наряду с Pokémon Legends: Z-A (релиз 16 октября).

Точная дата релиза Metroid Prime 4: Beyond пока не объявлена, однако сертификация в разных регионах намекает, что ждать её придётся недолго.