Metroid Prime 4: Beyond получила рейтинг в Бразилии перед предполагаемым сентябрьским Nintendo Direct

Долгожданная Metroid Prime 4: Beyond, возможно, скоро получит дату выхода, поскольку игра уже получила официальную возрастную классификацию в Бразилии. Министерство юстиции и общественной безопасности страны опубликовало анализ от 5 сентября 2025 года, присвоив игре возрастной рейтинг 14+ из-за сцен насилия.

Согласно отчёту о классификации, акты насилия, бои с применением оружия и моменты преднамеренной смерти были названы основными проблемами, что стало решающим фактором для перевода рейтинга в категорию 14+. Другие элементы, такие как кровь и демонстрация трупов, были отмечены, но описаны как встречающиеся редко.

Это событие подливает масла в огонь спекуляций вокруг предполагаемой презентации Nintendo Direct, запланированной на 12 сентября. Многочисленные инсайдеры предполагают, что на презентации будет сделано несколько важных анонсов, а время публикации рейтинга явно намекает на то, что Metroid Prime 4: Beyond наконец-то получит конкретную дату выхода.