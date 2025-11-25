Metroid Prime 4: Beyond раскрывает карты - Nintendo показала геймплей, компаньонов и футуристичный байк

Nintendo представила новый трейлер Metroid Prime 4: Beyond, демонстрируя ключевые элементы геймплея и подтверждая, что долгожданный релиз состоится уже 4 декабря на Nintendo Switch и Switch 2. Свежий ролик вновь переносит зрителей в атмосферу научно-фантастического приключения с участием легендарной охотницы за головами Самус Аран.

В этот раз героиня отправляется на неизведанную планету, когда-то населённую развитой цивилизацией. Теперь от неё остались лишь разрушенные храмы и механизмы, контролируемые агрессивной фауной и роботами. Исследование таких локаций обещает стать центральной частью игрового процесса.

Главным нововведением стали компаньоны, сопровождающие Самус по сюжету. Nintendo впервые внедрила подобную систему в основной серии, и восприятие оказалось неоднозначным. Критики отмечают, что инженер Майлз чересчур разговорчив, а миссии по его защите могут вызывать раздражение — явный риск для темпа игры. Тем не менее сама идея командного взаимодействия может придать серии новое направление.

Геймплей, напротив, получил преимущественно положительную реакцию. Игрокам предстоит путешествовать по масштабным территориям, вступать в динамичные перестрелки и сражаться с крупными боссами, многие из которых требуют нестандартного подхода. Например, новые психокинетические способности Самус позволят снимать броню и открывать слабые места врагов.

Отдельным сюрпризом стал футуристичный байк «Ви-О-Ла». Этот транспорт поможет быстро перемещаться по планете, а разработчики даже подготовили специальный ролик, полностью посвящённый ему.

Metroid Prime 4: Beyond выглядит как амбициозное продолжение культовой серии — с новыми механиками, зрелищным геймплеем и смелыми экспериментами, способными удивить поклонников.