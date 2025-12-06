Metroid Prime 4: Beyond уже играбельна на ПК благодаря эмуляторам Citron и Eden

Nintendo недавно выпустила Metroid Prime 4: Beyond для Nintendo Switch и Switch 2. И, что никого не удивляет, эта последняя игра серии Metroid доступна на ПК через последние версии эмуляторов Nintendo Switch.

Если говорить более подробно, то и Eden, и Citron поддерживают Metroid 4 Prime: Beyond. Насколько известно, на ПК в неё можно играть со скоростью 60 кадров в секунду в разрешении 4K (или даже 8K, если у вас мощная видеокарта). Таким образом, игроки на ПК получат лучший игровой опыт, чем те, кто играет на консоли Nintendo Switch.