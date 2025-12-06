Metroid Prime 4: Beyond уже играбельна на ПК благодаря эмуляторам Citron и Eden

Nintendo недавно выпустила Metroid Prime 4: Beyond для Nintendo Switch и Switch 2. И, что никого не удивляет, эта последняя игра серии Metroid доступна на ПК через последние версии эмуляторов Nintendo Switch.
Если говорить более подробно, то и Eden, и Citron поддерживают Metroid 4 Prime: Beyond. Насколько известно, на ПК в неё можно играть со скоростью 60 кадров в секунду в разрешении 4K (или даже 8K, если у вас мощная видеокарта). Таким образом, игроки на ПК получат лучший игровой опыт, чем те, кто играет на консоли Nintendo Switch.
Выглядит как U1 который прогнали через нейронку, 2025г. Сычеводы живут в начале 00х ндя.
Так сыч не про графон, когда вы поймёте, по ходу никогда.
А как ты сюда графон приплёл ? Там геймплей максимально деревянный. Впрочем как и в остальных нинкиных поделках. Ну зельду можно за уши притянуть как-то но не более.
Хотя с U1 я погорячился, даже в Q1 он был более бодрый )
Игра выглядит и играется как Halo, древность и скука. Это точно игра 2025 года?))