Metroid Prime 4 - это не игра с открытым миром, но имеет "огромные" области ©

Прошло более четырех с половиной лет с тех пор, как Nintendo объявила о перезагрузке разработки Metroid Prime 4, и проект взяла на себя Retro Studios, и с тех пор мы абсолютно ничего не слышали об игре. По прошествии значительного времени, когда обновлений игры практически не было, а в связи с утечками информации о том, что Nintendo готовится к запуску новой консоли во второй половине 2024 года, возникают вопросы о том, каков статус Metroid Prime 4, когда она будет выпущена и будет ли это игра для Switch.

И хотя эти вопросы пока остаются без ответа, тем не менее, возможно, появились некоторые новые подробности об игре. Соучредитель XboxEra Ник Бейкер недавно говорил о Metroid Prime 4 в подкасте XboxEra и поделился некоторыми новыми краткими подробностями, полученными от кого-то, кого он знает, кто якобы «увидел» игру.

В дополнение к тому, что игра выглядит «невероятно визуально», этот источник также утверждает, что в Metroid Prime 4 также будут представлены «большие, массивные» области. Бейкер говорит, что, хотя он не верит, что игра будет с открытым миром, в ней будет значительно больше пространства, чем в предыдущих играх серии. По словам Бейкера, человек, видевший игру в действии, по-видимому, сказал, что размер окружения напомнил ему «большое и открытое» окружение Halo Infinite — хотя, конечно, Halo Infinite действительно была открытым миром.