Metroid Prime 4 снова прячет важный контент за amiibo - без новой фигурки Самус за $30 вы останетесь без радио на байке

Nintendo в очередной раз вызвала бурю негодования среди фанатов Metroid. В Metroid Prime 4: Beyond часть функционала снова спрятана за amiibo — и на этот раз речь идёт о полноценной игровой фиче, а не косметике.

Главный повод для недовольства — новая фигурка Самус стоимостью $30. Только она открывает для байка Viola радио, позволяющее слушать музыку во время путешествий по пустыне. Ни старые amiibo из Smash Bros., ни фигурки из Samus Returns или Metroid Dread эту опцию не разблокируют.

Это не первый случай, когда Metroid сталкивается с подобными ограничениями. Ранее, в Metroid: Samus Returns, режим повышенной сложности Fusion Mode был доступен лишь владельцам редкого Metroid amiibo, что до сих пор вызывает споры в комьюнити. И теперь история повторяется.

Другие фигурки тоже добавляют бонусы, но весьма спорные. Например, amiibo Самус на Viola показывает статистику пройденного пути и открывает новые скины по мере продвижения, а Sylux открывает дополнительную сцену — которую можно получить и обычным 100% прохождением.

А что же получат игроки, собравшие все предыдущие Metroid-амибо? Только один из пяти коротких звуковых эффектов из игры. И всё.

Фанаты уже массово выражают недовольство, указывая, что такие решения превращают коллекционные фигурки в платный DLC, без которого часть контента просто недоступна.