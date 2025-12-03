Metroid Prime 4 стала первой 3D-игрой для Switch 2 с почти полностью стабильными 120 FPS

Издание Digital Foundry провели полноценные тесты Metroid Prime 4: Beyond и подтвердили: проект Retro Studios стал первой крупной 3D-игрой, которая демонстрирует реальную работу режима 120 Гц на Nintendo Switch 2 — как в портативе, так и в режиме с док станцией.

До этого повышенную частоту обновления поддерживали только 2D-тайтлы, вроде Hades 2. Теперь же Switch 2 получил настоящий флагманский технологический пример, и сделано это оказалось впечатляюще.

В тестах Digital Foundry Metroid Prime 4: Beyond демонстрирует впечатляющую производительность на Nintendo Switch 2. В док-режиме игра предлагает два режима: повышенную чёткость или максимальную плавность.

В стационарном варианте доступны два профиля:

4K при 60 FPS — стабильное удержание частоты, почти без просадок;

1080p при 120 FPS — практически "железобетонные" 120 кадров, с редчайшими просадками, которые можно заметить только при покадровом анализе.

В портативном режиме ситуация аналогичная:

720p при 120 FPS — плавность полностью сопоставима с док-версией;

1080p при 60 FPS — выбор для тех, кому важнее максимальная четкость изображения.

Отдельно подчёркивается, что все графические настройки — тени, текстуры, геометрия — идентичны во всех режимах, меняется лишь итоговое разрешение.