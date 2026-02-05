Миллион за месяц: продажи Metroid Prime 4: Beyond оказались выше опасений фанатов

В начале февраля Nintendo опубликовала свежий финансовый отчёт, однако в нём неожиданно не оказалось Metroid Prime 4. Отсутствие одного из самых ожидаемых релизов компании вызвало вопросы у фанатов и породило опасения о возможных слабых продажах.

Ситуацию прояснила сама Nintendo в разговоре с журналистом Стивеном Тотило. Компания подтвердила, что суммарные продажи Metroid Prime 4 уже превысили один миллион копий. Игра не была указана в отчёте из-за особенностей подсчёта: Nintendo учитывает тиражи версий для Switch и Switch 2 отдельно, тогда как миллион был достигнут в совокупности.

На фоне многомиллионных хитов компании такой результат может показаться скромным, однако он полностью соответствует показателям предыдущих частей серии. Учитывая, что Metroid Prime 4 вышла в начале декабря, миллион копий был достигнут всего за месяц, что можно считать уверенным стартом для культовой, но нишевой франшизы.