Nintendo выкупает студию Bandai Namco Singapore, которую давно связывают с ранней разработкой Metroid Prime 4

Nintendo официально объявила о намерении приобрести контрольный пакет акций Bandai Namco Studios Singapore — команды, которая долгие годы фигурировала в слухах как первоначальный разработчик Metroid Prime 4. После сделки она станет внутренней студией Nintendo и получит новое имя — Nintendo Studios Singapore.

Это решение напрямую связано с масштабной реструктуризацией, о которой Nintendo недавно сообщала инвесторам. Компания активно усиливает свои производственные мощности перед запуском следующего поколения консолей — Nintendo Switch 2 — и ищет студии, которые смогут стабильно поддерживать её будущие проекты. История показывает, что Nintendo делает ставку на партнёров, с которыми уже имеет опыт сотрудничества: Retro Studios, Next Level Games и Brownie Brown прошли тот же путь до получения статуса внутренних команд.

Согласно соглашению, Nintendo планирует приобрести 80% акций сингапурского подразделения Bandai Namco до апреля 2026 года. Остальная часть будет выкуплена позже — после полной стабилизации процессов в студии.

Bandai Namco Studios Singapore уже успела поработать над проектами Nintendo: команда занималась артами, анимацией и окружением для Splatoon 3, а также участвовала в создании Mario Sports Superstars и New Pokémon Snap. Кроме того, именно эта студия фигурировала в многочисленных инсайдах как разработчик оригинальной версии Metroid Prime 4 до того, как проект был перезапущен в 2019 году силами Retro Studios — хотя Nintendo никогда не подтверждала эту информацию.

Переход под крыло Nintendo означает, что Сингапур станет одним из ключевых центров разработки компании в Азии, а расширение команды позволит Switch 2 получить ещё больше крупных игр от внутренних студий.