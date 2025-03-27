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Metroid Prime 4: Beyond 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица
6.8 30 оценок

Новый геймплейный трейлер Metroid Prime 4: Beyond раскрывает экстрасенсорные способности Самус

butcher69 butcher69

На последней презентации Nintendo Direct был показан свежий геймплейный трейлер Metroid Prime 4: Beyond, в котором продемонстрированы новые механики, враги и боевая система.

В ролике Самус Аран высаживается на таинственную планету Вьюрос, используя знакомые по прошлым играм элементы геймплея, такие как сканирование окружения. Игрокам также показали напряжённые бои с инопланетными существами.

Одной из главных новинок стали Psychic Abilities — экстрасенсорные способности, позволяющие управлять механизмами, открывать двери и изменять траекторию лучей с помощью силы разума. Пока что разработчики не раскрыли все детали, но механика выглядит многообещающе.

Дата выхода игры пока не объявлена, но Metroid Prime 4: Beyond запланирована на 2025 год и выйдет на Nintendo Switch.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Rimasted

Я когда смотрел, подумал что это ремастер второй части ))

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Pravdarub

Могли бы и сделать.

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Rimasted Pravdarub

Вот именно. Сделали для первой части, а на вторую и третью по ходу забили.

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BaldursG

Как раз для неё ваучер берегу.

0