Новый геймплейный трейлер Metroid Prime 4: Beyond раскрывает экстрасенсорные способности Самус

На последней презентации Nintendo Direct был показан свежий геймплейный трейлер Metroid Prime 4: Beyond, в котором продемонстрированы новые механики, враги и боевая система.

В ролике Самус Аран высаживается на таинственную планету Вьюрос, используя знакомые по прошлым играм элементы геймплея, такие как сканирование окружения. Игрокам также показали напряжённые бои с инопланетными существами.

Одной из главных новинок стали Psychic Abilities — экстрасенсорные способности, позволяющие управлять механизмами, открывать двери и изменять траекторию лучей с помощью силы разума. Пока что разработчики не раскрыли все детали, но механика выглядит многообещающе.

Дата выхода игры пока не объявлена, но Metroid Prime 4: Beyond запланирована на 2025 год и выйдет на Nintendo Switch.