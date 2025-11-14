Новый трейлер Metroid Prime 4: Beyond демонстрирует расширенный обзор игрового процесса

В преддверии релиза Metroid Prime 4: Beyond 4 декабря 2025 года Nintendo выпускает новые трейлеры, чтобы помочь игрокам пережить последний отрезок этого долгого, почти двадцатилетнего ожидания.

Последний обзорный трейлер представляет собой важный обзор игрового процесса, поскольку он рассматривает несколько ключевых систем игры, демонстрируя основные игровые механики, с которыми игроки будут взаимодействовать и использовать в ходе последнего приключения Самус.

В нём также подробно показаны солдаты Галактической Федерации, которые передали сигнал бедствия, на который Самус отвечает в начале игры, тот же сигнал, который привёл её на планету Вьюрос. Похоже, эти союзники будут с ней большую часть игры, что определённо отличается от классического стиля Metroid, где Самус — одинокая воительница, путешествующая в одиночку.