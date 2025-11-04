Новый трейлер Metroid Prime 4 посвящён версии игры для Switch 2

Nintendo представила новый трейлер Metroid Prime 4: Beyond, который версию игры для Switch 2. Видео даёт понять, что Самус находится на крайне враждебной территории на планете Вьюрос, основном месте действия Metroid Prime 4: Beyond.

Планета, изобилующая разнообразными ландшафтами, переносит нас от засушливых дюн пустыни до тундры, кишащей свирепыми «волками», жаждущими разорвать нашу броню клыками. В видео также показан мотоцикл Самус, включая обязательную отсылку к заносу из «Акиры».

И, конечно же, Nintendo демонстрирует здесь только версию игры для Switch 2, которая, несомненно, работает несравненно лучше оригинальной версии для Switch. Логично сосредоточиться на версии, способной отображать красивые фоны и стабильную частоту кадров, даже если бы нам хотелось, чтобы Nintendo уделила немного больше времени демонстрации игры на предыдущей консоли.

Metroid Prime 4: Beyond выйдет с 4 декабря на Switch и Switch 2.