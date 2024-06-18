По слухам, Metroid Prime 4 будет полноценно представлена сегодня и выйдет до конца этого года

Появился новый слух, утверждающий, что издательство готовится к выпуску Metroid Prime 4 до конца 2024 года. Еще в 2017 году было объявлено, что Metroid Prime 4 готовится к выходу на Nintendo Switch. Однако в начале 2019 года разработка проекта была полностью перезагружена, что привело к более чем пятилетнему молчанию со стороны Nintendo, когда речь заходила о статусе игры. Похоже, что на этой неделе состоится полноценная презентация Metroid Prime 4.

По словам пользователя PapaGenos, Metroid Prime 4 выйдет осенью 2024 года и будет считаться главной игрой Nintendo для Switch в праздничные дни конца года. Ожидается, что первый крупный анонс состоится уже сегодня и начнет промо-период Nintendo для игры. PapaGenos, который в прошлом обладал точной информацией о Nintendo, подчеркнул, что нет никакой гарантии, что Metroid Prime 4 появится на Direct, но он выразил большую уверенность в том, что игра выйдет позже в этом году.

"Из того, что я понял, я считаю, что Metroid Prime 4, скорее всего, будет на завтрашнем Direct", - сказал PapaGenos в своем новом видео. "Я не знаю точно, но по слухам, которые я слышал, игра, вероятно, выйдет осенью. Таким образом, это будет большой праздничный проект в этом году. Если это так, то сейчас, конечно, самое время начать показывать ее и рекламировать".

Если исходить исключительно из того, что мы уже знаем о Metroid Prime 4, то повторный показ на Direct 18 июня был бы более чем вероятен. На данный момент работа над следующей частью серии Metroid Prime ведется уже более пяти лет, что говорит о том, что она, скорее всего, находится на финальной стадии разработки. Учитывая, что жизненный цикл Nintendo Switch также подходит к концу, Nintendo имеет смысл выпустить игру, чтобы выполнить свое обещание выпустить Metroid Prime 4 на платформе еще в 2017 году.