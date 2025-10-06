Подробности о мотоцикле Vi-O-La в Metroid Prime 4: Beyond

В прошлом месяце на презентации Nintendo Direct компания продемонстрировала мотоцикл Vi-O-La в Metroid Prime 4: Beyond. Однако фанаты задавались вопросом, как он будет работать в игре. К счастью, новая статья, опубликованная на сайте Nintendo Japan, подробно описывает использование Vi-O-La.

Самус приобретает мотоцикл под названием Vi-O-La, оснащённый расширенными функциями. Оседлав Vi-O-La, вы сможете быстро перемещаться по бескрайним просторам неизвестной планеты Байрус. Кроме того, находясь на мотоцикле, вы можете использовать специальные действия, чтобы сражаться с врагами и уничтожать разбросанные по земле руды, прокладывая себе путь по неизведанным территориям:

Ускорение

Временно увеличивает вашу скорость, отбрасывая врагов назад и разбивая руду. Power Slide. Используя технику «Power Slide», которая заключается в боковом скольжении Vi-O-La с ускорением, вы можете сдувать множество врагов, руды и другие объекты.

Снаряд

Вы можете стрелять снарядами, отслеживающими цель. Снаряды могут захватывать до пяти врагов одновременно и, атаковав их, возвращаются, как бумеранг. Вы можете призвать Vi-O-La, находясь в доступной области в Metroid Prime 4: Beyond. Спешившись, Vi-O-La вернётся к виду Самус и позволит продолжить исследование.

Похоже, что это транспортное средство будет доступно не везде, что успокоило тех фанатов, которые переживали, что оно сведёт к минимуму возможности перемещения по игре.

Metroid Prime 4: Beyond выйдет 4 декабря 2025 года. Игра будет доступна как на Nintendo Switch, так и на Nintendo Switch 2. Последняя версия предложит улучшенную графику, предустановки 4K при 60 кадрах в секунду или 1080p при 120 кадрах в секунду, а также опциональное управление мышью с контроллерами Joy-Con 2.