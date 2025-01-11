Предзаказы Metroid Prime 4, сделанные на Amazon 8 лет назад со скидкой, отменяются

Metroid Prime 4 наконец выйдет в 2025 году, спустя восемь лет после своего первоначального анонса в 2017. Несмотря на то, что долгожданный сиквел движется к релизу ударными темпами, Amazon начала отменять старые предзаказы, сделанные пользователями много лет назад.
Это решение вызвало множество спекуляций. Одно из объяснений заключается в том, что, учитывая нерегулярные поставки игр для Switch от Nintendo в последние годы, Amazon не сможет гарантировать наличие Metroid Prime 4 в своих складах. Но наиболее популярным мнением в игровом комьюнити является не желание Amazon продавать 70$-игру за 48$ (столько стоил предзаказ).
Кучу наивных лохов кинули. Опять.
Таков путь!
8 Лет предзаказов скольких из них уже в живых нет интересно
Пахнет судебными делами )
Гнилая Нинтендо в своем репертуаре.
> Amazon отменяет предзаказы
> Гнилая нинтенда
Ясна-понятно)
Кто делает игру? Нинтенда. Кто ставит ценник на игру? Нинтенда. Амазону плевать, сколько стоит игра, в которую они вложили ровно 0 копеек. Они и так и этак получат процент с продаж. Так что предзаказы Амазон меняет с подачи Нинтенды, которая не хочет, чтобы их игра, сделанная за бюджет в 2 бакса и пачку доширака, продавалась за 50 баксов, а не за 70.
Столько лет прошло, а ты так и не повзрослел. Для начала узнай, как работает «Амазон» и кто задаёт цену играм. А твоё мнение, за сколько игру там сделали и кто там жадный, волнует только тебя.