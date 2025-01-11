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Metroid Prime 4: Beyond 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица
6.8 30 оценок

Предзаказы Metroid Prime 4, сделанные на Amazon 8 лет назад со скидкой, отменяются

GeekBerserk
Новости

Metroid Prime 4 наконец выйдет в 2025 году, спустя восемь лет после своего первоначального анонса в 2017. Несмотря на то, что долгожданный сиквел движется к релизу ударными темпами, Amazon начала отменять старые предзаказы, сделанные пользователями много лет назад.

Это решение вызвало множество спекуляций. Одно из объяснений заключается в том, что, учитывая нерегулярные поставки игр для Switch от Nintendo в последние годы, Amazon не сможет гарантировать наличие Metroid Prime 4 в своих складах. Но наиболее популярным мнением в игровом комьюнити является не желание Amazon продавать 70$-игру за 48$ (столько стоил предзаказ).

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
BewitchingBaron
Но наиболее популярным мнением в игровом комьюнити является не желание Amazon продавать 70$-игру за 48$ (столько стоил предзаказ).

Кучу наивных лохов кинули. Опять.

9
DanilManil

Таков путь!

0
Kamishini1993

8 Лет предзаказов скольких из них уже в живых нет интересно

3
Nodas

Пахнет судебными делами )

0
Your Hair is Beautiful

Гнилая Нинтендо в своем репертуаре.

-1
Multiplatformer

> Amazon отменяет предзаказы
> Гнилая нинтенда

Ясна-понятно)

1
Your Hair is Beautiful Multiplatformer

Кто делает игру? Нинтенда. Кто ставит ценник на игру? Нинтенда. Амазону плевать, сколько стоит игра, в которую они вложили ровно 0 копеек. Они и так и этак получат процент с продаж. Так что предзаказы Амазон меняет с подачи Нинтенды, которая не хочет, чтобы их игра, сделанная за бюджет в 2 бакса и пачку доширака, продавалась за 50 баксов, а не за 70.

3
Multiplatformer Your Hair is Beautiful

Столько лет прошло, а ты так и не повзрослел. Для начала узнай, как работает «Амазон» и кто задаёт цену играм. А твоё мнение, за сколько игру там сделали и кто там жадный, волнует только тебя.

-3