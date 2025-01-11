Предзаказы Metroid Prime 4, сделанные на Amazon 8 лет назад со скидкой, отменяются

Metroid Prime 4 наконец выйдет в 2025 году, спустя восемь лет после своего первоначального анонса в 2017. Несмотря на то, что долгожданный сиквел движется к релизу ударными темпами, Amazon начала отменять старые предзаказы, сделанные пользователями много лет назад.

Это решение вызвало множество спекуляций. Одно из объяснений заключается в том, что, учитывая нерегулярные поставки игр для Switch от Nintendo в последние годы, Amazon не сможет гарантировать наличие Metroid Prime 4 в своих складах. Но наиболее популярным мнением в игровом комьюнити является не желание Amazon продавать 70$-игру за 48$ (столько стоил предзаказ).