Релиз Metroid Prime 4: Beyond по-прежнему запланирован на 2025 год

Nintendo вновь подтвердила, что долгожданная Metroid Prime 4: Beyond выйдет в 2025 году, несмотря на отсутствие точной даты релиза. В свежем блоге Nintendo of Canada компания подчеркнула, что игра по-прежнему находится в графике, развеяв опасения фанатов о возможном переносе на 2026 год.
Более того, Metroid Prime 4: Beyond будет доступна для игры на выставке Fan Expo Canada, которая пройдет с 21 по 24 августа в Торонто. Это станет первым шансом для широкой публики опробовать новую главу знаменитой серии — и, судя по всему, один из шагов к подготовке полноценного релиза.
Metroid Prime 4 была официально представлена в рамках Nintendo Direct в июне 2024 года, а первый геймплей показали уже в марте 2025-го. Несмотря на многолетнюю разработку и перезапуск проекта, игра вызывает большой интерес как среди поклонников франшизы, так и среди обладателей новой консоли Switch 2.
На Fan Expo Canada также можно будет сыграть в другие громкие новинки: Hades 2, Borderlands 4 и Elden Ring: Tarnished Edition, а также в уже вышедшие хиты вроде Mario Kart World, Donkey Kong Bananza и специального издания Street Fighter 6.
Nintendo пока не называет точную дату релиза Metroid Prime 4: Beyond, но всё указывает на то, что премьера действительно состоится до конца 2025 года.
Мой кандидат на игру ГОЙДА. Самус, тащи!
Очень жаль конечно что её приключения не выходят на пк, обожаю эту серию со времен SNES и метроидвании один из любимых жанров.