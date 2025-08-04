Релиз Metroid Prime 4: Beyond по-прежнему запланирован на 2025 год

Nintendo вновь подтвердила, что долгожданная Metroid Prime 4: Beyond выйдет в 2025 году, несмотря на отсутствие точной даты релиза. В свежем блоге Nintendo of Canada компания подчеркнула, что игра по-прежнему находится в графике, развеяв опасения фанатов о возможном переносе на 2026 год.

Более того, Metroid Prime 4: Beyond будет доступна для игры на выставке Fan Expo Canada, которая пройдет с 21 по 24 августа в Торонто. Это станет первым шансом для широкой публики опробовать новую главу знаменитой серии — и, судя по всему, один из шагов к подготовке полноценного релиза.

Metroid Prime 4 была официально представлена в рамках Nintendo Direct в июне 2024 года, а первый геймплей показали уже в марте 2025-го. Несмотря на многолетнюю разработку и перезапуск проекта, игра вызывает большой интерес как среди поклонников франшизы, так и среди обладателей новой консоли Switch 2.

На Fan Expo Canada также можно будет сыграть в другие громкие новинки: Hades 2, Borderlands 4 и Elden Ring: Tarnished Edition, а также в уже вышедшие хиты вроде Mario Kart World, Donkey Kong Bananza и специального издания Street Fighter 6.

Nintendo пока не называет точную дату релиза Metroid Prime 4: Beyond, но всё указывает на то, что премьера действительно состоится до конца 2025 года.