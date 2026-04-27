Sony и Universal вступили в борьбу за фильм по Metroid - Nintendo рассматривает предложения

По новым данным инсайдеров, вокруг экранизации культовой серии Metroid разгорелась серьёзная борьба между крупными голливудскими компаниями. Sony Pictures и Universal Pictures якобы вступили в тендер за право создать полнометражную адаптацию франшизы.

Сообщается, что Nintendo сейчас активно предлагает студиям свой кинопроект, а интерес к нему остаётся высоким. Оба претендента, по слухам, рассматривают вариант с игровым (live-action) фильмом, что исключает участие анимационного направления Universal в лице Illumination.

Инсайдеры утверждают, что проект может частично опираться на события серии Metroid Prime, включая элементы из свежих частей. Это может стать основой для более масштабной киноадаптации научно-фантастической вселенной Nintendo.

Интерес к проекту подогревается успехом других игровых экранизаций. Universal уже добилась кассового успеха с фильмами по Марио, а Sony параллельно работает над фильмом по другой крупной франшизе Nintendo — The Legend of Zelda.

Хотя официального подтверждения пока нет, источники оценивают вероятность проекта как высокую. В случае реализации фильма студиям предстоит решить и кастинг главной героини — Самус Аран, одной из самых узнаваемых фигур в игровой индустрии.