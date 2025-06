В Лондоне Metroid Prime 4 случайно объявили уже вышедшей игрой

Nintendo снова стала объектом внимания фанатов — на этот раз из-за неожиданного рекламного промаха. В лондонском метро, на станции Oxford Circus, была замечена реклама долгожданной игры Metroid Prime 4: Beyond с надписью «Out Now» — как будто проект уже вышел. Это, конечно же, не соответствует действительности.

Первым фото загадочного баннера поделился пользователь Reddit под ником orchestar, подтвердив местоположение и даже добавив дополнительные снимки для тех, кто сомневался в подлинности.

Скорее всего, на рекламном щите изначально была наклейка с надписью «Coming Soon», которую должны были снять только ближе к официальному релизу. Однако кто-то явно поспешил. Учитывая, что Metroid Prime 4 до сих пор не имеет подтверждённой даты выхода, ошибка выглядела особенно странно на фоне соседствующих объявлений — среди которых игры, уже вышедшие или готовящиеся к релизу.

Судя по рыночным расценкам, размещение рекламы в Oxford Circus может стоить от £2,000 до £10,000 в неделю. Для Nintendo это, возможно, и незначительные траты, но с учётом важности продвижения Metroid Prime 4 такая ошибка вызывает недоумение у фанатов и специалистов по маркетингу.

Ошибочный баннер породил волну обсуждений: многие теперь уверены, что официальное объявление даты выхода Metroid Prime 4: Beyond — вопрос ближайших дней или недель. И хотя Nintendo пока хранит молчание, такая "утечка" могла оказаться далеко не случайной — а, возможно, даже частью продуманной кампании.

Metroid Prime 4: Beyond была впервые анонсирована ещё в 2017 году, и с тех пор ожидание игры превратилось в мем внутри фанатского сообщества. Теперь, похоже, долгожданный момент действительно близок.